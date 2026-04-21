भूत बंगला' ने रिलीज के चार दिनों में कितना फीसदी वसूल लिया बजट, जानें यहां

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दमदार परफॉर्म कर रही है. इस फैंटेसी हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. जहां इसने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और पहले वीकेंड में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है तो वहीं ओ रोमियो को मात देकर ये पहले मंडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साल की तीसरी फिल्म भी बन गई है. इन सबके बीच चलिए यहां जानते हैं कि इसने रिलीज के चार दिनों में कितनी फीसदी बजट वसूल कर डाला है.

'भूत बंगला' की चार दिनों की कितनी रही कमाई?

'भूत बंगला' यूं तो क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिक्स्ड रिव्यू मिले थे लेकिन इसने अच्छी शुरुआत के बाद ओपनिंग वीकें पर भी धमाल मचाया. हालांकि मंडे को इसके कलेक्शन में मंदी भी देखी गई लेकिन रिलीज के 4 दिनों में इसने 60 करोड़ का आंकडा पार कर डाला है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पेड प्रीव्यू से 3.75 करोड़ कमा लिए थे. इसके बाद इसने पहले दिन 12.25 करोड़ से खाता खोला. दूसरे दिन इसकी कमाई में तेजी आई और 'भूत बंगला' ने 19 करोड़ कमा डाला. फिर संडे को तो इसने धमाल मचाते हुए 23 करोड़ कमाए.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'भूत बंगला' ने रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को 6.75 करोड़ की कमाई की. जिसके बाद फिलम का चार दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 64.75 करोड़ और ग्रॉस कमाई 77.34 करोड़ हुआ. वहीं वर्ल्डवाइड इसने चार दिनों में 106.34 करोड़ कमा डाले हैं.

'भूत बंगला' ने चार दिनों में कितना वसूल लिया बजट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरों के मुताबिक, 'भूत बंगला' 120 करोड़ के बजट में बनी है. इसने रिलीज के चार दिनो में 64.75 करोड़ कमा लिए हैं. यानी इसका आरओआई (ROI) 55.25 है. और इसे प्रतिशत में बदलने पर ये 46.04% होता है.

अक्षय की कोविड के बाद की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म!

प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार का रीयूनियन वाकई एक्टर के लिए लकी साबित हुआ है महज चार दिनों में ही ये खिलाड़ी की कोविड 19 के बाद के दौर की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

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