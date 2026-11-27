मच अवेटेड मार्वल फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है. अब इस फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. फिल्म की बड़ी कास्ट और कैरेक्टर लाइनअप को देखते हुए, अफवाहें थीं कि 'डूम्सडे' मल्टीवर्स सागा की सबसे ज्यादा रनटाइम वाली फिल्म होगी.

पहले इस फिल्म की लंबाई करीब ढाई घंटे होने वाली थी. हालांकि, अब दावा किया जा रहा है कि मेकर्स ने फिल्म की लंबाई कम कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का थिएट्रिकल कट एंड क्रेडिट्स को छोड़कर करीब 2 घंटे 17 मिनट का होगा.

पहले इतना बताया गया था फिल्म का रनटाइम

फिल्म की लंबाई को लेकर सबसे पहले एंटरटेनमेंट पोर्टल ओमेलेट की रिपोर्ट सामने आई थी. इसमें 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के स्टैंडर्ड वर्जन का रनटाइम 2 घंटे 29 मिनट 36 सेकंड बताया गया था. वहीं, इसके खास इनफिनिटी विजन वर्जन की लंबाई 2 घंटे 30 मिनट 55 सेकंड होने की जानकारी दी गई थी.

इससे पहले जुलाई में द हॉलीवुड रिपोर्टर की एक रिपोर्ट में फिल्म का रनटाइम करीब 2 घंटे 45 मिनट बताया गया था. हालांकि, उस वक्त यह फिल्म का फाइनल कट नहीं था. अब वायरल हो रही नई रिपोर्ट्स में दावा है कि फिल्म की लंबाई घटाकर 2 घंटे 17 मिनट कर दी गई है. हालांकि, मार्वल स्टूडियोज की ओर से इस नए रनटाइम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

Avengers: Doomsday 2 hours 30 minutes 2 hours 17 without creds. Basically Infinity War. — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) November 26, 2026

'इन्फिनिटी वॉर' और 'एंडगेम' से कितनी छोटी होगी फिल्म?

अगर 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का रनटाइम 2 घंटे 17 मिनट होगा, तो यह पिछली फिल्मों के मुकाबले छोटी होगी. साल 2018 में रिलीज हुई 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' का कुल रनटाइम 2 घंटे 29 मिनट था, जबकि 2019 में आई 'एवेंजर्स: एंडगेम' करीब 3 घंटे 2 मिनट लंबी थी.

इस हिसाब से नई फिल्म 'इन्फिनिटी वॉर' से करीब 12 मिनट और 'एंडगेम' से लगभग 45 मिनट छोटी हो सकती है. हालांकि, इन दोनों फिल्मों के कुल रनटाइम में क्रेडिट्स भी शामिल हैं.

फिल्म में दिखेगा मार्वल का बड़ा क्रॉसओवर

'एवेंजर्स: डूम्सडे' का निर्देशन एंथनी और जो रूसो कर रहे हैं. फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में विलेन डॉक्टर डूम के रूप में दिखाई देंगे. वहीं, एंथनी मैकी, क्रिस इवांस और क्रिस हेम्सवर्थ समेत कई कलाकार अपने फेमस सुपरहीरो वाले रोल्स में वापसी करेंगे.

He is extinction. Avengers: Doomsday arrives in theaters everywhere December 18. Get tickets now: https://t.co/HReh5UfF1M https://t.co/FmZjxLSiew — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 26, 2026

इनके अलावा पैट्रिक स्टीवर्ट प्रोफेसर एक्स, इयान मैकेलेन मैग्नेटो और पेड्रो पास्कल मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में दिखाई देंगे. 'एवेंजर्स: डूम्सडे' 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.