बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चर्चा में हैं. ये इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. दर्शक भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म की रिलीज में अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बाकी रह गया है. ऐसे में एक्टर इसके प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान मुंबई में 'मातृभूमि' का ग्रैंड प्रीमियर रखने की योजना बना रहे हैं. इस इवेंट में बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां शामिल हो सकती हैं. खास बात ये है कि करीब 7 साल बाद सलमान अपनी किसी फिल्म के लीड हीरो के तौर पर इतना बड़ा प्रीमियर रखने जा रहे हैं.

फिल्म को लेकर काफी खुश हैं सलमान खान

सलमान खान अपनी फिल्म 'मातृभूमि' के तैयार होने से काफी खुश हैं. वो इस वॉर ड्रामा को लेकर उत्साहित हैं और चाहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के खास लोग भी इस फिल्म को देखें. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सलमान अपने कुछ करीबी दोस्तों को ये फिल्म पहले ही दिखा चुके हैं. अब वो इसे फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे बड़े लोगों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं. इसी वजह से वो मुंबई में एक शानदार प्रीमियर रखने के बारे में सोच रहे हैं.

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फिल्म के प्रीमियर में जुटेंगे बॉलीवुड के बड़े सितारे?

सलमान खान का बॉलीवुड में काफी बड़ा नाम है. इंडस्ट्री में उनके कई कलाकारों और फिल्ममेकर्स के साथ अच्छे रिश्ते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि अगर 'मातृभूमि' का ग्रैंड प्रीमियर होता है, तो इसमें फिल्मी दुनिया के कई बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं. ये इवेंट इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड गैदरिंग में से एक बन सकता है. लीड हीरो के तौर पर सलमान खान की किसी फिल्म का ये करीब 7 साल बाद पहला बड़ा प्रीमियर हो सकता है.

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बता दें कि 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का सामना श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' से होगा.