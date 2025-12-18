'अवतार फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है. जेम्स कैमरून की 'अवतार' फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट का इंतजार दुनियाभर के फैंस पिछले 3 साल से कर रहे थे.

अब फाइनली बॉक्स ऑफिस पर फिल्म आने वाली है और फिल्म से जुड़े प्रीडिक्शन देखें तो ऐसे नंबर दिख रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो सकते हैं.

तो चलिए फिल्म के पहले के दोनों पार्ट्स की कमाई जानते हैं फिर ये भी जानेंगे कि फिल्म का तीसरा पार्ट ओपनिंग डे पर कितना कमा सकता है.





अवतार फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों ने की कितनी कमाई?

इस फिल्म फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2009 में आई थी. बॉक्स ऑफिस मोजो के मुताबिक इसने दुनियाभर में 2,923,710,708 डॉलर कमाए थे. डॉलर के मुकाबले आज के समय पर रुपये की कीमत के मुताबिक ये 26389 करोड़ की भारी-भरकम रकम है.

फिल्म का दूसरा पार्ट 'अवतार फायर एंड ऐश' नाम से साल 2022 में आया. सैक्निल्क के मुताबिक, इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 17380 करोड़ रही.

साफ है कि दोनों फिल्मों ने मिलकर दुनियाभर में 43769 करोड़ रुपये का बिजनेस किया.

'अवतार फायर एंड ऐश' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन

वैरायटी के मुताबिक फिल्म ओपनिंग डे पर 340-365 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर सकती है. अगर सिर्फ 365 मिलियन डॉलर को आइडियल फिगर मान लें तो भारतीय करेंसी में ये आंकड़ा 3200 करोड़ रुपये पहुंचता है.





फिल्म के हर पार्ट को बनाने में लगा कितना पैसा?

फिल्म के पहले पार्ट को बॉक्स ऑफिस मोजो के मुताबिक 237 मिलियन डॉलर यानी 2138 करोड़ रुपये में बनाया गया था.

दूसरे पार्ट 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' को बनाने में सैक्निल्क के मुताबिक 3200 करोड़ रुपये का खर्च आया था.

डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक 'अवतार फायर एंड ऐश' को बनाने में 400 मिलियन डॉलर यानी 3607 करोड़ रुपये के आसपास का खर्च आया है.

'अवतार फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन अगर सही होता है तो ये फिल्म ओपनिंग डे पर ही अपना पूरा बजट निकाल लेगी.