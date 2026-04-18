अथिया शेट्टी ने केएल राहुल पर लुटाया खूब प्यार, पति के बर्थडे पर शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं', Athiya Shetty ने KL Rahul को खास अंदाज में विश किया बर्थडे, पति संग शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

'मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं', Athiya Shetty ने KL Rahul को खास अंदाज में विश किया बर्थडे, पति संग शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

Athiya Shetty Post: आथिया शेट्टी ने पति और क्रिकेटर केएल राहुल को रोमांटिक अंदाज में बर्थडे विश किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जो सशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Apr 2026 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल की गिनती सबसे पावरफुल कपल्स में होती है. फैंस दोनों को साथ में देखना काफी पसंद करते हैं. 18 अप्रैल को केएल राहुल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अब इस बीच आथिया शेट्टी ने अपने पति केएल राहुल के बर्थडे पर उन्हें बेहद खास अंदाज में विश किया है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर राहुल के साथ अपनी कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें दोनों के बीच की केमिस्ट्री और प्यार साफ नजजर आ रहा है.

आथिया शेट्टी ने शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें
आथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पांच तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें से एक फोटो में इस कपल की बेटी की झलक भी दिख रही है. इन तस्वीरों के साथ आथिया ने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है.

मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं', Athiya Shetty ने KL Rahul को खास अंदाज में विश किया बर्थडे, पति संग शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

उन्होंने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मॉय पर्सन. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं.' इसके साथ उन्होंने रेड हार्ट वाला इमोजी शेयर किया है. आथिया शेट्टी और केएल राहुल की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. 

ये भी पढ़ें:- Yuzvendra Chahal ने Taniya Chatterjee पर ठोका मानहानि का केस, एक्ट्रेस बोलीं- 'मैं ही बदनाम हो रही हूं'

मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं', Athiya Shetty ने KL Rahul को खास अंदाज में विश किया बर्थडे, पति संग शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

आथिया शेट्टी और केएल राहुल की लव स्टोरी
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, आथिया और राहुल की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. पहली मुलाकात में ही राहुल और आथिया का आंखों ही आंखों में खास कनेक्शन बन गया था. फिर थाईलैंड में नया साल मनाने की उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हुई थीं.

मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं', Athiya Shetty ने KL Rahul को खास अंदाज में विश किया बर्थडे, पति संग शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

ये भी पढ़ें:- Bhooth Bangla BO Day 2 Live: दूसरे दिन भी 'भूत बंगला' का भौकाल, दोपहर 12 बजे तक कलेक्शन 1 करोड़ के पार

पिछले साल किया बेटी का वेलकम
केएल राहुल और आथिया शेट्टी ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 23 जनवरी 2023 को शादी रचाई थी. शादी समारोह सुनील शेट्टी के खंडाला में स्थित फार्म हाउस पर हुआ था.

मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं', Athiya Shetty ने KL Rahul को खास अंदाज में विश किया बर्थडे, पति संग शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

पिछले साल किया बेटी का वेलकम
आथिया और राहुल ने 24 मार्च, 2024 में अपनी बेटी का वेलकम किया, जिसका नाम इस कपल ने इवारा रखा है. बता दें कि इवारा का मतलब भगवान का तोहफा होता है.

सुनील शेट्टी ने किया दामाद को बर्थडे विश

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suniel Shetty (@suniel.shetty)

एक्टर सुनील शेट्टी ने भी केएल राहुल को बर्थडे विश किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और लिखा, 'ऐसी दुनिया में जहां हर कोई ध्यान खींचने के पीछे भाग रहा है, तुम ज़मीन से जुड़े रहते हो. यह बात किसी भी और चीज़ से कहीं ज़्यादा मायने रखती है. जन्मदिन मुबारक हो. मज़बूत बने रहना. मुस्कुराते रहना. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं.' 

और पढ़ें
Published at : 18 Apr 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Athiya Shetty KL RAHUL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं', Athiya Shetty ने KL Rahul को खास अंदाज में विश किया बर्थडे, पति संग शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें
अथिया शेट्टी ने केएल राहुल पर लुटाया खूब प्यार, पति के बर्थडे पर शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 2 Live: दूसरे दिन भी 'भूत बंगला' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 2 करोड़ के पार
Live: दूसरे दिन भी 'भूत बंगला' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 2 करोड़ के पार
बॉलीवुड
आठ घंटे की शिफ्ट मामले में Deepika Padukone से अलग है पति Ranveer Singh की राय, 'धुरंधर' एक्टर ने कही थी ये बात
आठ घंटे की शिफ्ट मामले में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की सोच अलग, एक्टर ने कही थी ये बात
बॉलीवुड
आशा भोसले को याद कर भावुक हुईं मुमताज, वीडियो शेयर कर कहा- आप हमेशा याद आएंगी
आशा भोसले को याद कर भावुक हुईं मुमताज, वीडियो शेयर कर कहा- आप हमेशा याद आएंगी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Women Reservation Bill: लोकसभा की 543 सीटों में क्यों नहीं लागू हो सकता महिला आरक्षण, सरकार और विपक्ष के क्या हैं दावे?
Women Reservation Bill: लोकसभा की 543 सीटों में क्यों नहीं लागू हो सकता महिला आरक्षण, सरकार और विपक्ष के क्या हैं दावे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
विश्व
Iran-US Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
बॉलीवुड
दूसरी बार टल गई सनी देओल की ‘गबरू’ की रिलीज डेट, सलमान खान का कैमियो हुआ कंफर्म
सनी देओल की ‘गबरू’ की दूसरी बार टल गई रिलीज डेट, सलमान खान का कैमियो हुआ कंफर्म
क्रिकेट
LizLaz On Virat Kohli Like: विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा-
विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा- "शायद उनका इरादा...
इंडिया
Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं बीन्स, खत्म हो जाएगी सलाद से लेकर सब्जी तक की टेंशन
अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं बीन्स, खत्म हो जाएगी सलाद से लेकर सब्जी तक की टेंशन
हेल्थ
Summer Health Tips: गर्मी में धूप में घूमते-घूमते गायब हो जाती है एनर्जी, ये काम करेंगे तो दिनभर रहेंगे एक्टिव
गर्मी में धूप में घूमते-घूमते गायब हो जाती है एनर्जी, ये काम करेंगे तो दिनभर रहेंगे एक्टिव
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget