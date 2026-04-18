अथिया शेट्टी ने केएल राहुल पर लुटाया खूब प्यार, पति के बर्थडे पर शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल की गिनती सबसे पावरफुल कपल्स में होती है. फैंस दोनों को साथ में देखना काफी पसंद करते हैं. 18 अप्रैल को केएल राहुल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अब इस बीच आथिया शेट्टी ने अपने पति केएल राहुल के बर्थडे पर उन्हें बेहद खास अंदाज में विश किया है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर राहुल के साथ अपनी कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें दोनों के बीच की केमिस्ट्री और प्यार साफ नजजर आ रहा है.

आथिया शेट्टी ने शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

आथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पांच तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें से एक फोटो में इस कपल की बेटी की झलक भी दिख रही है. इन तस्वीरों के साथ आथिया ने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है.

उन्होंने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मॉय पर्सन. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं.' इसके साथ उन्होंने रेड हार्ट वाला इमोजी शेयर किया है. आथिया शेट्टी और केएल राहुल की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

ये भी पढ़ें:- Yuzvendra Chahal ने Taniya Chatterjee पर ठोका मानहानि का केस, एक्ट्रेस बोलीं- 'मैं ही बदनाम हो रही हूं'

आथिया शेट्टी और केएल राहुल की लव स्टोरी

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, आथिया और राहुल की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. पहली मुलाकात में ही राहुल और आथिया का आंखों ही आंखों में खास कनेक्शन बन गया था. फिर थाईलैंड में नया साल मनाने की उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हुई थीं.

ये भी पढ़ें:- Bhooth Bangla BO Day 2 Live: दूसरे दिन भी 'भूत बंगला' का भौकाल, दोपहर 12 बजे तक कलेक्शन 1 करोड़ के पार

पिछले साल किया बेटी का वेलकम

केएल राहुल और आथिया शेट्टी ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 23 जनवरी 2023 को शादी रचाई थी. शादी समारोह सुनील शेट्टी के खंडाला में स्थित फार्म हाउस पर हुआ था.

पिछले साल किया बेटी का वेलकम

आथिया और राहुल ने 24 मार्च, 2024 में अपनी बेटी का वेलकम किया, जिसका नाम इस कपल ने इवारा रखा है. बता दें कि इवारा का मतलब भगवान का तोहफा होता है.

सुनील शेट्टी ने किया दामाद को बर्थडे विश



View this post on Instagram A post shared by Suniel Shetty (@suniel.shetty)

एक्टर सुनील शेट्टी ने भी केएल राहुल को बर्थडे विश किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और लिखा, 'ऐसी दुनिया में जहां हर कोई ध्यान खींचने के पीछे भाग रहा है, तुम ज़मीन से जुड़े रहते हो. यह बात किसी भी और चीज़ से कहीं ज़्यादा मायने रखती है. जन्मदिन मुबारक हो. मज़बूत बने रहना. मुस्कुराते रहना. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं.'