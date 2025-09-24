हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअपने पति केएल राहुल से कितनी अमीर हैं अथिया शेट्टी? दोनों की नेटवर्थ में है जमीन आसमान का अंतर

अपने पति केएल राहुल से कितनी अमीर हैं अथिया शेट्टी? दोनों की नेटवर्थ में है जमीन आसमान का अंतर

Athiya Shetty -KL Rahul Net Worth: अथिया शेट्टी और केएल राहुल बॉलीवुड के मोस्ट फेवरेट कपल्स में से एक हैं. दोनों ही हमेशा कपल गोल सेट करते रहते हैं. लेकिन इनमें से कौन नेटवर्थ के मामले में आगे है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Sep 2025 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने जनवरी 2023 में क्रिकेटर केएल राहुल से शादी की थी. जहाँ सेलिब्रिटी आमतौर पर लैविश और ग्रैंड आउटडोर या डेस्टिनेशन वेडिंग पसंद करते हैं, वहीं इस जोड़े ने खंडाला स्थित सुनील शेट्टी के आलीशान बंगले में एक इंटीमेट वेडिंग की थी. कपल अब एक बेटी के पेरेंट्स भी बन चुके है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल मे से कौन ज्यादा अमीर है. चलिए यहां दोनों की नेटवर्थ जानते हैं.

कितनी है अथिया शेट्टी की नेटवर्थ
अथिया शेट्टी ने सलमान खान फिल्म्स की फिल्म 'हीरो' से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में उन्हें सूरज पंचोली के साथ लॉन्च किया गया था. यह फिल्म 80 के दशक की जैकी श्रॉफ की सुपरहिट फिल्म का रीमेक थी. हालाँकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. इसके बाद अथिया ने कुछ और फिल्मों में संघर्ष किया और ऑफ-बीट 'मोतीचूर चकनाचूर' में अपनी एक्टिंग के लिए तारीफ भी बटोरी. हालांकि वे बॉलीवुड मे पहचान नहीं बना पाई, उसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया.

इस स्टार किड का करियर का सफ़र बेहद मुश्किल रहा है. वहीं उनकी नेटवर्थ की बात करें तो ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अथिया शेट्टी की कुल संपत्ति लगभग 30 करोड़ है. इसके अलावा उन्हें सुनील शेट्टी की संपत्ति का कुछ हिस्सा भी विरासत में मिला है. उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके ब्रांड एंडोर्समेंट और उनके मोनेटाइज्ड YouTube चैनल से आया है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Athiya Shetty (@athiyashetty)

 

कितनी है केएल राहुल की नेटवर्थ
वहीं अथिया शेट्टी के पति और क्रिकेटर एल राहुल टीम इंडिया और इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं. स्पोर्ट्सकीड़ा की एक रिपोर्ट के मुताबिक  कर्नाटक के रहने वाले इस दाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज की नेटवर्थ लगभग 99 करोड़ रुपये है. इस क्रिकेटर की इनकम का मेन सोर्स बीसीसीआई और आईपीएल टीमों से मिलने वाली सैलरी है.

इस स्टार क्रिकेटर को बीसीसीआई से सालाना 3 करोड़ रुपये मिलते हैं. इसके अलावा, वह हर टेस्ट, वनडे और टी20 मैच के लिए क्रमशः 15 लाख, 6 लाख और 3 लाख रुपये कमाते हैं. उनकी ज़्यादातर कमाई आईपीएल से होती है, जो आईपीएल 2023 की नीलामी के अनुसार 17 करोड़ रुपये है! पिछले साल भी उनकी कीमत वही रही थी, जब उन्हें लखनऊ सुपरजायंट्स ने 17 करोड़ रुपये में खरीदा था.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Athiya Shetty (@athiyashetty)

सुनील शेट्टी से ज़्यादा है अथिया-केएल राहुल की कंबाइंड नेटवर्थ!
दिलचस्प बात यह है कि केएल राहुल और अथिया शेट्टी की कंबाइंड नेटवर्थ लगभग 129 करोड़ है, जो सुनील शेट्टी की कुल संपत्ति से ज़्यादा है. यह अंतर लगभग 4.5% है. दरअसल सुनील शेट्टी के पास 124 करोड़ की संपत्ति है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suniel Shetty (@suniel.shetty)

 

 

Published at : 24 Sep 2025 11:33 AM (IST)
Embed widget