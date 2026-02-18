हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 1: तापसी पन्नू या मृणाल ठाकुर, पहले दिन किसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल?

Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 1: तापसी पन्नू या मृणाल ठाकुर, पहले दिन किसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल?

तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' और मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म 'दो दीवाने शहर में' 20 फरवरी को रिलीज हो रही है. आइए जानते हैं पहले दिन दोनों फिल्में कितना कलेक्शन करेगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 18 Feb 2026 06:01 PM (IST)
तापसी पन्नू फिल्म 'अस्सी' लेकर आ रही हैं. फिल्म को अनुभव सिन्हा ने बनाया है. अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू की इस फिल्म को लेकर काफी बज है. फिल्म 20 फरवरी को रिलीज हो रही है. इसी के साथ मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म 'दो दीवाने शहर में' भी रिलीज हो रही है.

दोनों फिल्मों में क्लैश होने वाला है. दो दीवाने शहर में रोमांटिक ड्रामा है. इस फिल्म के ट्रेलर को भी फैंस ने काफी पसंद किया था. आइए जानते हैं दोनों फिल्में पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल करती है.

 
 
 
 
 
अस्सी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पिंकविला की खबर के मुताबिक, फिल्म के पहले दिन 1.50 करोड़ से 3 करोड़ का कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं. अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू को पिछली बार फिल्म थप्पड़ में देखा गया था. 2020 में आई इस फिल्म ने 2.75 करोड़ की ओपनिंग की थी. अस्सी में तापसी के अलावा मनोज पाहवा, कुमूद मिश्रा, सीमा पाहवा, सुप्रिया पाठक, रेवथी जैसे स्टार्स हैं.

 
 
 
 
 
दो दीवाने शहर में का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस रोमांटिक ड्रामा का फैंस काफी इंतजार कर रहे हैं. फिल्म के 50 लाख से 1.50 करोड़ तक कमाने की खबरें हैं. फिल्म को संजय लीला भंसाली प्रोड्यूस कर रहो हैं. इस फिल्म की कहानी में अर्बन टच भी मिलेगा. फिल्म में दो ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जाएगी जो अरेंज मैरिज के लिए मिलते हैं. हालांकि, लड़की शादी के लिए मना कर देती है. फिर लड़का लड़की से ये जानना चाहता है कि आखिर उन्होंने शादी के लिए मना क्यों किया. फिल्म में दिखाया जाएगा कि धीरे-धीरे 

तापसी पन्नू के वर्क फ्रंट पर नजर डाले तो वो अस्सी के बाद फिल्म फिल्म वो लड़की है कहां? और गांधारी में नजर आएंगी. मृणाल ठाकुर की फिल्मों की बात करें वो 'दो दीवाने शहर में' के अलावा वो डकैत: ए लव स्टोरी, हे जवानी तो इश्क होना है, पूजा मेरी जान, AA22xA6 जैसी फिल्मों में नजर आएंगी.

Published at : 18 Feb 2026 05:59 PM (IST)
Do Deewane Seher Mein Assi
Embed widget