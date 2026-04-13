आशा भोसले के निधन से टूट गए हरिहरन, शेयर की थ्रोबैक फोटो, लिखा इमोशनल नोट

आशा भोसले के निधन की खबर सामने आने के बाद से ही सेलेब्रिटीज और आम लोग सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर रहे हैं और अपनी यादें साझा कर रहे हैं. इसी बीच दिग्गज गायक हरिहरन ने भी एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर करते हुए भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने आशा भोसले को याद करते हुए उन्हें “हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा” बताया.

आशा भोसले को याद कर भावुक हुए हरिहरन

हरिहरन ने आशा भोसले को याद करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक इमोशनल नोट भी लिखा और उनके साथ बिताए पलों को याद किया. हरिहरन ने कहा कि जब उन्हें आशा भोसले के निधन की खबर मिली, तो वह कुछ पल के लिए शब्दों में बयां नहीं कर पाए. उन्होंने इसे अपने लिए एक व्यक्तिगत क्षति बताया और कहा कि आशा जी उनके लिए परिवार जैसी थीं.

उन्होंने यह भी बताया किया कि 80 के दशक की शुरुआत से ही उन्हें आशा भोसले का आशीर्वाद मिला और वह उन पलों को हमेशा संजोकर रखेंगे. हरिहरन ने आगे कहा कि आशा भोसले ने 92 साल की उम्र तक एक खूबसूरत जीवन जिया और वह हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा थीं.

हरिहरन ने आगे लिखा कि हम सभी भारतीयों के लिए आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं. बचपन से ही उनकी आवाज हमारे साथ रही है और हम सबके साथ-साथ बड़ी हुई है.

View this post on Instagram A post shared by Hariharan A (@singerhariharana)

उन्होंने कहा कि लगभग हर कोई उनकी आवाज सुनते हुए बड़ा हुआ है और यह रिश्ता हमेशा के लिए बना रहने वाला है. हरिहरन ने यह भी बताया कि आशा भोसले उनके सहित अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा थीं और आने वाले समय में भी रहेंगी. उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में लिखा कि वह हमेशा उनके संगीत, उनकी गर्मजोशी और उनसे जुड़ी यादों को अपने साथ संजोकर रखेंगे.

बता दें, हरिहरन और आशा भोसले की जोड़ी 1985 के ग़ज़ल एल्बम ‘आबशार-ए-ग़ज़ल’ के लिए जानी जाती है. इस एल्बम के सभी 8 गानों का संगीत हरिहरन ने तैयार किया था, जबकि आशा भोसले ने अपनी सुरीली आवाज से इन ग़ज़लों को खास बना दिया था.