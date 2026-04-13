आशा भोसले: 15 साल बड़े गणपत राव से पहली शादी, तलाक के 20 साल बाद थामा था आरडी बर्मन का हाथ

सिंगर आशा भोसले की मधुर आवाज ने दशकों तक करोड़ों दिलों को छुआ, लेकिन उनकी निजी जिंदगी का एक हिस्सा विवादों और संघर्षों से भरा रहा. 92 साल की उम्र में दुनिया से विदा लेने वाली आशा ताई ने दो शादियां कीं.पहली शादी उनसे 15 साल बड़े इंसान गणपत राव से हुई थी, जबकि दूसरी शादी तलाक के करीब 20 साल बाद उनसे 6 साल छोटे संगीतकार आरडी बर्मन से हुई. उनकी दोनों शादियां सिनेमा जगत में हमेशा चर्चा का विषय बनी रहीं.

16 साल की उम्र में आशा भोसले ने की थी शादी

बता दें, आशा भोसले की पहली शादी बहुत कम उम्र में हुई थी. जानकारी के अनुसार, वह मात्र 16 साल की थीं, जब उन्होंने लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी कर ली. गणपत राव उनसे 15 साल बड़े थे. इस लव मैरिज को लता मंगेशकर और उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया.

शादी के 11 साल बाद टूट गया रिश्ता

जैसे-तैसे शादी कुछ साल चली. शादी के 11 साल बाद 1960 में गणपत राव और आशा भोसले दोनों अलग हो गए थे. इस रिश्ते से आशा भोसले को तीन बच्चे हुए बेटी वर्षा भोसले, बेटे हेमंत भोसले और आनंद भोसले. गणपत राव ने आशा भोसले को दो बच्चों के साथ और तीसरे बच्चे की गर्भावस्था के दौरान ही घर से निकाल दिया था. तलाक के बाद आशा भोसले ने अपनी जिंदगी को संवारने पर पूरा ध्यान दिया. उन्होंने गाने गाकर अपनी पहचान बनाई और करियर में आगे बढ़ती गईं.

उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया. उन्होंने करीब 12 हजार गाने रिकॉर्ड किए, जो किसी भी भारतीय गायिका के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

6 साल छोटे आरडी बर्मन ये रचाई दूसरी शादी

तलाक के लगभग 20 साल बाद आशा भोसले की जिंदगी में फिर प्यार आया. एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन यानी आरडी बर्मन से हुई. आरडी बर्मन आशा भोसले से 6 साल छोटे थे. आरडी बर्मन ने ही पहले आशा भोसले से अपने प्यार का इजहार किया था. इसके बाद दोनों ने जिंदगी साथ में गुजारने का फैसला लिया और साल 1980 में शादी कर ली. यह आरडी बर्मन की भी दूसरी शादी थी. उनकी पहली पत्नी रीता पटेल से 1971 में तलाक हो चुका था. हालांकि, आरडी बर्मन की मां इस रिश्ते के खिलाफ थीं.

आशा-बर्मन ने साथ किया था काम

आशा भोसले और आरडी बर्मन ने साथ रहकर कई यादगार गाने दिए. ये लिस्ट काफी लंबी है. इसमें ‘ओ हसीना जुल्फों वाली’, ‘पिया तू अब तो आजा’, ‘दम मारो दम’, ‘चुरा लिया है तुमने जो दिल को’, ‘ये लड़का है अल्लाह’ जैसे सुपरहिट गाने इसी जोड़ी की देन हैं. साल 1994 में आरडी बर्मन का निधन हो गया था.

आशा भोसले ने झेला दुख

बर्मन के निधन के बाद आशा भोसले के जीवन पर और मुसीबतें आईं. साल 2012 में उनकी बेटी वर्षा भोसले ने आत्महत्या कर ली और 2015 में बेटे हेमंत भोसले का कैंसर से निधन हो गया. इन दोनों घटनाओं ने आशा भोसले को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था. लेकिन निजी जिंदगी में आई मुसीबतों का उन्होंने हमेशा हंसकर सामना किया.