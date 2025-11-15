हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Entertainment Highlights: भाई को जिताने के लिए अरमान मलिक ने की फैंस से विनती, 8 घंटे से ज्यादा वर्किंग शिफ्ट पर बोलीं दीपिका

Entertainment Highlights: भाई को जिताने के लिए अरमान मलिक ने की फैंस से विनती, 8 घंटे से ज्यादा वर्किंग शिफ्ट पर बोलीं दीपिका

Entertainment Highlights:अरमान मलिक ने ऑडियंस से अमाल को एक से ज्यादा बार वोट करने की अपील की. तो वहीं दीपिका पादुकोण ने भी ओवर वर्किंग को लेकर अपनी राय शेयर की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Nov 2025 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े अपडेट्स सामने आ चुके हैं. जहां एक तरफ अरमान मलिक अपने भाई अमाल को जिताने के लिए मैदान में उतर चुके हैं तो वहीं दूसरी दीपिका पादुकोण 8 घंटे से ज्यादा काम करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. इतना ही नहीं आज एक बार फिर बॉलीवुड के किंग खान और साउथ के महेश बाबू के स्टारडम का उदाहरण देखने को मिला है. यहां जानें शोबिज इंडस्ट्री की तमाम बड़ी खबरें. 

अमाल मलिक को सपोर्ट करने के लिए की अपील
बिग बॉस 19 का फाइनल फेज शुरू हो गया है. ऐसे में सभी पार्टिसिपेंट्स खुद को विनर साबित करने की जद्दोजहद में लग चुके हैं. इसी बीच अरमान मलिक ने भी अपने भाई अमाल के सपोर्ट में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की. अपने भाई के साथ उन्होंने एक पिक्चर शेयर किया है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने फैंस को अमाल के लिए एक बार से ज्यादा वोट करने की विनती की है.
Entertainment Highlights: भाई को जिताने के लिए अरमान मलिक ने की फैंस से विनती, 8 घंटे से ज्यादा वर्किंग शिफ्ट पर बोलीं दीपिका


'हमने ओवरवर्क को नॉर्मलाइज कर दिया है...'
दीपिका पादुकोण बीते कुछ महीनों से अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल उन्होंने 8 घंटे से ज्यादा वर्किंग शिफ्ट को लेकर अपनी आवाज उठाई जिस वजह से उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स से भी हाथ धोना पड़ गया . लेकिन अब उन्होंने फाइनली इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

हाल ही में एक इंटरव्यू ने कहा कि, 'हमने ओवरवर्क को नॉर्मलाइज कर दिया है.' इसके साथ ही उन्होंने न्यू मॉम्स के लिए वर्कप्लेस पर एक्स्ट्रा सपोर्ट को लेकर भी अपनी बात रखी. उनका मानना है 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट एक हेल्थी ह्यूमन बॉडी और माइंड के लिए काफी होता है. साथ ही उन्होंने न्यू मॉम्स को अपने बच्चों को वर्किंग प्लेस पर लाने की बात को भी नॉर्मलाइज करने की अपील की.
Entertainment Highlights: भाई को जिताने के लिए अरमान मलिक ने की फैंस से विनती, 8 घंटे से ज्यादा वर्किंग शिफ्ट पर बोलीं दीपिका

महेश बाबू की एक झलक पाने के लिए 12 घंटे की फ्लाइट लेकर पहुंचा एक फैन
एस एस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म SSMB 29 का आज हैदराबाद में ग्लोब टार्टर इवेंट ऑर्गनाइज किया गया. इस ग्रैंड इवेंट में मेकर्स ने फिल्म का नाम भी रिवील किया और साथ ही इसके स्टारकास्ट का फर्स्ट लुक भी देखने को मिला.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जहां एक महेश बाबू के फैन ने ये बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 12 घंटे की फ्लाइट जर्नी तय कर हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी पहुंचे हैं. वो भी सिर्फ महेश बाबू की एक झलक पाने के लिए. अब एक्स (पहले ट्विटर) पर महेश बाबू के इस डाई हार्ट फैन का पोस्ट काफी वायरल हो रहा है और लोग उनकी दीवानगी देख चौंक गए हैं. 

किंग खान के नाम से दुबई में बनेगा 4000 करोड़ का टावर
शाहरुख खान ने बिना किसी गॉडफादर के अपने मेहनत और टैलेंट से पूरी दुनिया में अपना अलग मुकाम हासिल किया है. आज बॉलीवुड के बादशाह को किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है उनकी लीगेसी और स्टारडम किस तरह का ये तो सभी जानते हैं. लेकिन अब उन्होंने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

शाहरुख के नाम पर दुबई में शाहरुखज बाय डेन्यूब का टावर बन रहा है. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत कुल 4000 करोड़ रुपए बताई गई है. अब किंग खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को ये बड़ा गुड न्यूज दिया है. डेन्यूब प्रॉपर्टीज का हिस्सा बन शाहरुख खान भी काफी इमोशनल नजर आए. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी गुजराती फिल्म बनी 'लालो कृष्णा सदा सहायते'
10 अक्टूबर को थिएटर्स में  'लालो कृष्णा सदा सहायते' रिलीज हुई. इस फिल्म की कहानी और किरदारों ने इस कदर दर्शकों के मन में अपनी जगह बनाई कि ये गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक 'लालो कृष्णा सदा सहायते' ने अपने खाते में 52 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है . अब मेकर्स ये उम्मीद लगा रहे हैं कि फिल्म इस वीकेंड 60 करोड़ की कमाई कर ही लेगी.

Published at : 15 Nov 2025 10:30 PM (IST)
Mahesh Babu Shah Rukh Khan Deepika Padukone'
