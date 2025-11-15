एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
ये चाइल्ड एक्टर बड़ा होकर बन गया है ओटीटी किंग, 14 साल बाद हुआ गजब का ट्रांसफॉर्मेशन
Harsh Mayar Transformation: फिल्म 'आई एम कलाम' में छोटू का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट को बहुत पसंद किया गया. अब बड़े हो कर वो ओटीटी किंग बन गए हैं. वायरल फोटोज देख आप भी पहचान नहीं पाएंगे.
'आई एम कलाम' में इस छोटे से बच्चे ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया था. बचपन से ही ये एक्टर ऑडियंस को इंप्रेस करते आए हैं लेकिन अब 14 साल बाद इनका गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. आप भी देखें तस्वीरें
Published at : 15 Nov 2025 03:57 PM (IST)
Tags :Harsh Mayar Gullak I Am Kalam
