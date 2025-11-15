हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये चाइल्ड एक्टर बड़ा होकर बन गया है ओटीटी किंग, 14 साल बाद हुआ गजब का ट्रांसफॉर्मेशन

Harsh Mayar Transformation: फिल्म 'आई एम कलाम' में छोटू का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट को बहुत पसंद किया गया. अब बड़े हो कर वो ओटीटी किंग बन गए हैं. वायरल फोटोज देख आप भी पहचान नहीं पाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 03:57 PM (IST)
Harsh Mayar Transformation: फिल्म 'आई एम कलाम' में छोटू का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट को बहुत पसंद किया गया. अब बड़े हो कर वो ओटीटी किंग बन गए हैं. वायरल फोटोज देख आप भी पहचान नहीं पाएंगे.

'आई एम कलाम' में इस छोटे से बच्चे ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया था. बचपन से ही ये एक्टर ऑडियंस को इंप्रेस करते आए हैं लेकिन अब 14 साल बाद इनका गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. आप भी देखें तस्वीरें

2011 में 'आई एम कलाम' नाम की फिल्म रिलीज हुई थी. इसकी कहानी इतनी जबरदस्त रही कि ये लोगों के दिलों में अपना घर बना गई. वहीं इस फिल्म में छोटू का नाम का किरदार भी था जिसने अपने कमाल के परफॉर्मेंस से ऑडियंस के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ी.
2011 में 'आई एम कलाम' नाम की फिल्म रिलीज हुई थी. इसकी कहानी इतनी जबरदस्त रही कि ये लोगों के दिलों में अपना घर बना गई. वहीं इस फिल्म में छोटू का नाम का किरदार भी था जिसने अपने कमाल के परफॉर्मेंस से ऑडियंस के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ी.
'आई एम कलाम' में इस बच्चे ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि इन्हें महज 13 की उम्र में नेशनल अवॉर्ड से भी नवाजा गया. लेकिन अब बड़े होकर ये चाइल्ड आर्टिस्ट ओटीटी के किंग बन चुके हैं. इनकी पॉपुलर वेब सीरीज को तो आईएमडीबी में 9.1 रेटिंग भी मिल चुकी है. 14 साल बाद ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देख आप भी इन्हें पहचान नहीं पाएंगे.
'आई एम कलाम' में इस बच्चे ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि इन्हें महज 13 की उम्र में नेशनल अवॉर्ड से भी नवाजा गया. लेकिन अब बड़े होकर ये चाइल्ड आर्टिस्ट ओटीटी के किंग बन चुके हैं. इनकी पॉपुलर वेब सीरीज को तो आईएमडीबी में 9.1 रेटिंग भी मिल चुकी है. 14 साल बाद ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देख आप भी इन्हें पहचान नहीं पाएंगे.
तो आपको बता दें, ये 'आई एम कलाम' का ये छोटू कोई और नहीं बल्कि ओटीटी किंग हर्ष मायर हैं. 14 साल बाद अभिनेता का कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. लेकिन बचपन से लेकर अभी तक इन्होंने अपने फैंस के एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होने दी. चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में हर्ष ने अपने करियर की शुरुआत की और आज वो अपनी जबरदस्त पहचान बना चुके हैं.
तो आपको बता दें, ये 'आई एम कलाम' का ये छोटू कोई और नहीं बल्कि ओटीटी किंग हर्ष मायर हैं. 14 साल बाद अभिनेता का कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. लेकिन बचपन से लेकर अभी तक इन्होंने अपने फैंस के एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होने दी. चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में हर्ष ने अपने करियर की शुरुआत की और आज वो अपनी जबरदस्त पहचान बना चुके हैं.
सिर्फ ओटीटी ही नहीं उन्होंने बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया जिसमें हिचकी, कनपुरिये, द टेनेंट, नाइन आर्स इन मुंबई जैसे कई मूवीज का नाम शामिल है. इन फिल्मों में हर्ष मायर के परफॉर्मेंस की सराहना तो हुई लेकिन हर्ष मायर को वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसके असल वो हकदार हैं. लेकिन ओटीटी ने उनकी किस्मत चमका दी.
सिर्फ ओटीटी ही नहीं उन्होंने बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया जिसमें हिचकी, कनपुरिये, द टेनेंट, नाइन आर्स इन मुंबई जैसे कई मूवीज का नाम शामिल है. इन फिल्मों में हर्ष मायर के परफॉर्मेंस की सराहना तो हुई लेकिन हर्ष मायर को वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसके असल वो हकदार हैं. लेकिन ओटीटी ने उनकी किस्मत चमका दी.
2019 में पलाश वासवानी ने अपनी हिट सीरीज 'गुल्लक' का निर्माण किया जिसमें हर्ष मायर को अमन मिश्रा के रोल में देखा गया. टीवीएफ की यही हिट सीरीज उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई और वो घर-घर मशहूर हो गए. सोनी लिव पर आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं.
2019 में पलाश वासवानी ने अपनी हिट सीरीज 'गुल्लक' का निर्माण किया जिसमें हर्ष मायर को अमन मिश्रा के रोल में देखा गया. टीवीएफ की यही हिट सीरीज उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई और वो घर-घर मशहूर हो गए. सोनी लिव पर आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं.
'गुल्लक' में एक्टर ने अपने किरदार को इतने शानदार तरीके से निभाया कि अमन मिश्रा का नाम हर घर में पॉपुलर हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले अभिनेता इस किरदार को प्ले करने से हिचकिचा रहे थे लेकिन अंत में इसी किरदार ने उनकी जिंदगी बदल दी. आईएमडीबी पर 'गुल्लक' को 9.1 रेटिंग मिली है और एक्टर का किरदार ऑडियंस के फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है.
'गुल्लक' में एक्टर ने अपने किरदार को इतने शानदार तरीके से निभाया कि अमन मिश्रा का नाम हर घर में पॉपुलर हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले अभिनेता इस किरदार को प्ले करने से हिचकिचा रहे थे लेकिन अंत में इसी किरदार ने उनकी जिंदगी बदल दी. आईएमडीबी पर 'गुल्लक' को 9.1 रेटिंग मिली है और एक्टर का किरदार ऑडियंस के फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है.
अब तक हर्ष मायर कई जबरदस्त प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं जहां उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया. बॉलीवुड और ओटीटी ही नहीं अभिनेता हॉलीवुड की डिजायर्स ऑफ द हार्ट में भी काम कर चुके हैं. अब वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द ही हर्ष फिल्म 'स्कॉलरशिप' में नजर आएंगे. इसमें कल्कि कोचलीन, कोंकणा सेन शर्मा और खुशी वर्मा जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे.
अब तक हर्ष मायर कई जबरदस्त प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं जहां उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया. बॉलीवुड और ओटीटी ही नहीं अभिनेता हॉलीवुड की डिजायर्स ऑफ द हार्ट में भी काम कर चुके हैं. अब वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द ही हर्ष फिल्म 'स्कॉलरशिप' में नजर आएंगे. इसमें कल्कि कोचलीन, कोंकणा सेन शर्मा और खुशी वर्मा जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे.
Published at : 15 Nov 2025 03:57 PM (IST)
Harsh Mayar Gullak I Am Kalam

