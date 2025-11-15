ये चाइल्ड एक्टर बड़ा होकर बन गया है ओटीटी किंग, 14 साल बाद हुआ गजब का ट्रांसफॉर्मेशन

तो आपको बता दें, ये 'आई एम कलाम' का ये छोटू कोई और नहीं बल्कि ओटीटी किंग हर्ष मायर हैं. 14 साल बाद अभिनेता का कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. लेकिन बचपन से लेकर अभी तक इन्होंने अपने फैंस के एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होने दी. चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में हर्ष ने अपने करियर की शुरुआत की और आज वो अपनी जबरदस्त पहचान बना चुके हैं.