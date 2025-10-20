इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ

Anurag Kashyap Career : अनुराग कश्यप ने फिल्ममेकिंग का नया आयाम स्थापित किया है. उनके गैंगस्टर्स ड्रामा को तो लोग बहुत पसंद भी करते हैं. लेकिन अपने 18 साल के करियर में निर्देशक एक भी हिट नहीं दे पाए

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

अनुराग कश्यप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर फिल्ममेकर्स में से एक हैं. उन्होंने अपनी कई बेहतरीन फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया है लेकिन अफसोस की बात ये है कि 18 साल के करियर में फिल्ममेकर एक भी बड़ी हिट नहीं दी पाए हैं. ज्यादातर उनकी फिल्में फ्लॉप और एवरेज ही रहीं. जानें उनके फिल्मों का पूरा एनालिसिस. 

बॉक्स ऑफिस पर अनुराग कश्यप की फिल्मों का रहा बुरा हाल
अनुराग कश्यप का फिल्मी करियर कुछ ऐसा रहा कि सेंसर बोर्ड ने उनकी पहली फिल्म ही बैन कर दी थी. अनुराग कश्यप एक ऐसे फिल्ममेकर हैं जो रियल लाइफ की सच्चाई को बड़े पर्दे पर ठीक उसी तरह बड़े पर्दे पर उतरने का हुनर रखते हैं.

अपनी फिल्म की कहानियों को इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने पर्दे पर पेश किया कि ऑडियंस तुरंत उनसे कनेक्ट हो गईं. भले उन्होंने अपने करियर में एक भी हिट फिल्म नहीं दी लेकिन लोगों को आज भी उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है. यहां देखिए उनकी फिल्मों के लिस्ट और उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन. 

1. ब्लैक फ्राइडे  – 4.76 करोड़
2. देव डी – 15.30 करोड़
3. गुलाल – 4. 31 करोड़
4. द गर्ल इन येलो बूट्स – 2.14 करोड़
5. गैंग्स ऑफ वासेपुर – 25. 25 करोड़
6. गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 – 22.04 करोड़
7. बॉम्बे टॉकीज – 8.49 करोड़
8. अगली – 6.23 करोड़
9. बॉम्बे वेलवेट – 23.67 करोड़
10. रमण राघव 2.0 – 7.0 करोड़
11. मुक्काबाज – 10.51 करोड़
12. मनमर्जियां – 27.09 करोड़
13. दो बारा – 5.35 करोड़
14. ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत – 0.25 करोड़
15. निशानची – 1 करोड़

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक अनुराग कश्यप की फिल्मों का हाल बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा वो तो अपने जान ही लिया. लेकिन आज भी लोग अनुराग कश्यप की इन फिल्मों की चर्चा करते हैं. गैंग्स ऑफ वासेपुर पर तो सोशल मीडिया पर कई मीम भी बन चुके हैं. अपने करियर में आज तक वो सिर्फ एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं.
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ

सबसे अमीर फिल्ममेकर्स में से एक हैं अनुराग कश्यप
अनुराग कश्यप ने कई बेहतरीन फिल्में बनाई लेकिन इन फिल्मों को वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं. लेकिन फिर भी अनुराग कश्यप को सबसे अमीर फिल्ममेकर्स में से एक माना जाता है. जागरण जोश के मुताबिक, अनुराग के पास 300 करोड़ रुपये की नेटवर्थ है.

अनुराग कश्यप के पास कई महंगी लग्जरी गाड़ियां और एक आलीशान घर भी है. इतना ही नहीं देश-विदेश में उनकी कई प्रॉपर्टीज भी हैं. 'निशानची' अनुराग कश्यप की लेटेस्ट रिलीज फिल्म है लेकिन इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ की कमाई कर अपना दम तोड़ दिया.

Published at : 20 Oct 2025 02:03 PM (IST)
