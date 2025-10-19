बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'थामा' को लेकर सुर्खियों में हैं. मैडॉक फिल्म्स की ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म दिवाली के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. इससे पहले आयुष्मान के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है. एक्टर फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या की रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म में नजर आने वाले हैं.

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स के बैनर तले बनाई जाएगी. फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ मुंज्या फेम एक्ट्रेस शरवरी वाघ लीड रोल में दिखाई देंगी. बता दें कि शरवरी (28) उम्र में आयुष्मान (41) से 13 साल छोटी हैं और दोनों पहली बार पर्दे पर रोमांस करते दिखाई देंगे. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट के बारे में कोई अपडेट नहीं आई है.

कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

सूरज बड़जात्या की फिल्म को लेकर रिपोर्ट में लिखा है- 'फिल्म 1 नवंबर से फ्लोर पर आएगी. ये एक रोमांटिक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है जिसमें सूरज बड़जात्या का क्लासिक अंदाज देखने को मिलेगा. आयुष्मान के साथ फिल्म में शारवरी भी मुख्य भूमिका में हैं. ऊंचाई के बाद, सूरज बड़जात्या और महावीर जैन दोनों फिर से साथ काम करना चाहते थे और ये अपकमिंग प्रोजेक्ट उन्हें बिल्कुल सही लगा.'

'थामा' के बारे में

बता दें कि आदित्य सरपोटदार की 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में है. वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी 'थामा' का हिस्सा हैं.

आयुष्मान खुराना का वर्कफ्रंट

आयुष्मान के पास कॉमेडी फिल्म 'पति, पत्नी और वो दो' भी पाइपलाइन में है, जिसे मुदस्सर अजीज डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में आयुष्मान के साथ सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुलप्रीत सिंह भी दिखाई देंगी. 'पति, पत्नी और वो दो' होली के मौके पर 4 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.