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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 BO Day 3: ‘कॉकटेल 2’ संडे को बनी तूफान, 6 फिल्मों के रिकॉर्ड किये ध्वस्त, बना दिया तगड़ा रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन

Cocktail 2 BO Day 3: ‘कॉकटेल 2’ संडे को बनी तूफान, 6 फिल्मों के रिकॉर्ड किये ध्वस्त, बना दिया तगड़ा रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन

Cocktail 2 BO Day 3: शाहिद कपूर की ‘कॉकटेल 2’ ने शनिवार के बाद अब रविवार को भी धमाल मचा दिया है. इसी के साथ इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन जमकर कमाई की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 22 Jun 2026 07:01 AM (IST)
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शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर फिल्म ‘कॉकटेल 2’ 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले थे  लेकिन इससे फ़िल्म के बॉक्स ऑफ़िस पर होने वाले कलेक्शन पर अब तक कोई बुरा असर नहीं पड़ा बल्कि इसने अच्छी शुरुआत की और ओपनिंग वीकेंड पर तो इसने धमाल ही मचा दिया. चलिए यहां जानते हैं इस फिलम ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितनी कमाई की है?

‘कॉकटेल 2’ ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?
बॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिलम ‘कॉकटेल 2’ दर्शकों को इम्प्रेस करने में कामयाब रही है. पिछली रिलीज कई बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं. इनमें वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है से लेकर कंगना की भारत भाग्य विधाता और मनोज बाजपेयी की गर्वनर सहित कई फिल्में शामिल हैं. लेकिन ‘कॉकटेल 2’ ने बॉक्स ऑफिस की खोई रौनक लौटा सी दी है. होमी अदजानिया निर्देशित इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 13.50 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे दिन इसने तेजी दिखाते हुए 16.25 करोड़ कमाए.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोक्ट के मुताबिक ‘कॉकटेल 2’ ने रिलीज के तीसरे दिन यानी पहले संडे को 17.75 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘कॉकटेल 2’ की भारत में तीन दिनों की कुल कमाई अब 47.50 करोड़ रुपये हो गई है.

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‘कॉकटेल 2’  बनी साल की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
कॉकटेल ने ओपनिंग वीकेंड पर धमाकेदार परफॉर्म किया है और इसी के साथ ये 47.50 करोड़ कमाकर ‘है जवानी तो इश्क होना है’ से लेकर ‘ओ रोमियो समेत’ साल की 6 फिल्मों को रौंद कर चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है.

ये हैं साल 2026 की हाईएस्ट ओपनिंग करने वाली फिलमें

  1. धुरंधर 2- 466 करोड़
  2. बॉर्डर 2- 129.89 करोड़
  3. भूत बांग्ला- 65.65 करोड़
  4. कॉकटेल 2 -47.50 करोड़
  5. ओ'रोमियो- 34.51 करोड़
  6. है जवानी तो इश्क होना है- 28.51 करोड़
  7. इक्कीस- 22.05 करोड़       
  8. पति पत्नी और वो दो- 20.11 करोड़
  9. मर्दानी 3- 17.25 करोड़
  10. राजा शिवाजी (हिन्दी)-16.4 करोड़              

'कॉकटेल 2' ने देवा का तोड़ा रिकॉर्ड
'कॉकटेल 2' ने अब शाहिद की 2025 में रिलीज़ हुई फ़िल्म 'देवा' की कुल कमाई 34.37 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. हालाँकि, 'कॉकटेल 2' अभी भी पहली 'कॉकटेल' फ़िल्म की कुल कमाई 71 करोड़) के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है.

'कॉकटेल 2' के बारे में
इस स्पिरिचुअल सीक्वल में होमी अदजानिया ने बतौर डायरेक्टर कमबैक किया है. फिल्म कुणाल (शाहिद कपूर) और दिया (रश्मिका मंदाना) कॉलेज के समय से एक-दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शादी के बंधन में बंधने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है. सिसिली में उनकी छुट्टियों के दौरान उनकी मुलाक़ात दिया की दोस्त एली (कृति सेनन) से होती है. इसके बाद कहानी में कई ट्विस्ट आते है.

बता दें कि 'कॉकटेल 2' को दिनेश विजान, लव रंजन, प्रमिता आर विजान और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है. इसका म्यूजिक प्रीतम ने तैयार किया है और गाने के बोल मुख्य रूप से अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं, यह एक स्टैंडअलोन सीक्वल है. यह 2012 की ओरिजिनल फिल्म 'कॉकटेल' का सीधा सीक्वल नहीं है, जिसमें सैफ अली खान, डायना पेंटी और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकाओं में थे.

ये भी पढ़ें:-9 अवॉर्ड्स, 600% प्रॉफिट, खेसारी लाल की वो भोजपुरी फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर

Published at : 22 Jun 2026 06:22 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Rashmika Mandanna BOX OFFICE COLLECTION SHAHID KAPOOR Cocktail 2
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