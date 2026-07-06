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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअंशुला के मेहंदी लगे हाथों में अपना नाम ढूंढते दिखे होने वाले पति रोहन, वरुण धवन ने भी फंक्शन में जमाया रंग

अंशुला के मेहंदी लगे हाथों में अपना नाम ढूंढते दिखे होने वाले पति रोहन, वरुण धवन ने भी फंक्शन में जमाया रंग

Anshula Kapoor Wedding: अंशुला कपूर की हाल ही में मेहंदी हो गई है. मेहंदी सेरेमनी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोहन अंशुला के हाथों में लगी मेहंदी में अपना नाम ढूंढते नजर आ रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Jul 2026 04:47 PM (IST)
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बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी आज 6 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. अंशुला कपूर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी कर रही हैं. हाल ही में अंशुला और रोहन के मेहंदी हुई, जिसके कई फोटोड और वीडियोज सामने आए हैं. इन्हीं में एक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें रोहन अंशुला के हाथों में लगी मेहंदी में अपना नाम ढूंढते नजर आ रहे हैं.

अंशुला के मेहंदी लगे हाथों में अपना नाम ढूंढते दिखे रोहन
मेहंदी सेलिब्रेशन में अंशुला और रोहन ने खूब एंजॉय किया. कपल ने साथ में डांस भी किया. इस खास दिन पर अंशुला ने ब्लू कलर का लंहगा पहना था, वहीं रोहन ने कुर्ता-पायजामा पहना.

मेहंदी सेरेमनी से कपल एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें होने वाले दुल्हा रोहन अंशुला के हाथों में लगी मेहंदी में अपना नाम ढूंढते नजर आ रहे हैं. इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया. 

अंशुला के मेहंदी लगे हाथों में अपना नाम ढूंढते दिखे होने वाले पति रोहन, वरुण धवन ने भी फंक्शन में जमाया रंग

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वरुण धवन भी हुए शामिल
बता दें, अंशुला और रोहन की मेहंदी सेरेमनी में एक्टर वरुण धवन ने भी शिरकत की थी. इस मौके पर वरुण का एथनिक लुक देखने को मिला. वरुण ने अंशुला से खास मुलाकात भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 
 
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मेहंदी सेरेमनी में अंशुला की सौतेली बहन खुशी और जाह्नवी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी. वहीं कजिन बहन सोनम और शनाया की भी फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

अंशुला के मेहंदी लगे हाथों में अपना नाम ढूंढते दिखे होने वाले पति रोहन, वरुण धवन ने भी फंक्शन में जमाया रंग

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कहां हो रही शादी?
अंशुला और रोहन आज मुंबई के ताज लैंड्स एंड में सात फेरे लेने वाले हैं. दोनों की शादी प्राइवेट सेरेमनी में होगी. हालांकि, अभी तक शादी के मुहूर्त या समय का खुलासा नहीं किया है. कपल की शादी नें फैमिली, करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री के खास लोग शामिल होगें. शादी के बाद एक कॉकटेल पार्टी का भी आयोजन किया जाएगा.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 06 Jul 2026 04:47 PM (IST)
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