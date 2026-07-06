बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी आज 6 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. अंशुला कपूर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी कर रही हैं. हाल ही में अंशुला और रोहन के मेहंदी हुई, जिसके कई फोटोड और वीडियोज सामने आए हैं. इन्हीं में एक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें रोहन अंशुला के हाथों में लगी मेहंदी में अपना नाम ढूंढते नजर आ रहे हैं.

अंशुला के मेहंदी लगे हाथों में अपना नाम ढूंढते दिखे रोहन

मेहंदी सेलिब्रेशन में अंशुला और रोहन ने खूब एंजॉय किया. कपल ने साथ में डांस भी किया. इस खास दिन पर अंशुला ने ब्लू कलर का लंहगा पहना था, वहीं रोहन ने कुर्ता-पायजामा पहना.

मेहंदी सेरेमनी से कपल एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें होने वाले दुल्हा रोहन अंशुला के हाथों में लगी मेहंदी में अपना नाम ढूंढते नजर आ रहे हैं. इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया.

ये भी पढ़ेंः 94 साल के लीजेंड्री डायरेक्टर की 'सिंग गीतम' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानिए कब और कहां देखें

वरुण धवन भी हुए शामिल

बता दें, अंशुला और रोहन की मेहंदी सेरेमनी में एक्टर वरुण धवन ने भी शिरकत की थी. इस मौके पर वरुण का एथनिक लुक देखने को मिला. वरुण ने अंशुला से खास मुलाकात भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

मेहंदी सेरेमनी में अंशुला की सौतेली बहन खुशी और जाह्नवी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी. वहीं कजिन बहन सोनम और शनाया की भी फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

ये भी पढ़ेंः 'वह ग्लोबल आइकन हैं...' ऐश्वर्या राय का मजाक उड़ाने वालों पर भड़कीं रवीना टंडन, जमकर की एक्ट्रेस की तारीफ

कहां हो रही शादी?

अंशुला और रोहन आज मुंबई के ताज लैंड्स एंड में सात फेरे लेने वाले हैं. दोनों की शादी प्राइवेट सेरेमनी में होगी. हालांकि, अभी तक शादी के मुहूर्त या समय का खुलासा नहीं किया है. कपल की शादी नें फैमिली, करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री के खास लोग शामिल होगें. शादी के बाद एक कॉकटेल पार्टी का भी आयोजन किया जाएगा.