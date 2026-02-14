हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वैलेंटाइंस डे पर अनन्या पांडे ने किया रिलेशनशिप कंफर्म! इस मॉडल के लिए किया खास पोस्ट

Ananya Panday Confirm Relationship: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया है! वैलेंटाइंस डे के मौके पर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड की फोटो शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 14 Feb 2026 08:32 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी फिल्मों को लेकर तो चर्चा में बनी ही रहती हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरती हैं. खासतौर से अनन्या के रिलेशनशिप को लेकर काफी बातें सामने आती हैं. अब लगता है कि हाल ही में अनन्या ने अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन डे पर एक ऐसा पोस्ट किया है, जिससे उनके रिलेशनशिप की चर्चा जोरों से होने लगी है.

वैलेंटाइंस डे पर खास पोस्ट
अनन्या पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. ऐसे में हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए वैलेंटाइंस डे पर एक स्टोरी शेयर की है. जिसमें उन्होंने मॉडल वॉकर ब्लैंको की फोटो शेयर की है, और साथ ही साथ उन्हें बर्थडे विश भी किया है. इस फोटो में वॉकर एक घर की बाल्कनी में बैठे हैं और फोन पर बात करते हुए कैमरे पर पोज दे रहे हैं. फोटो के साथ कैप्शन में अनन्या ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे वॉकर ब्लैंको, तुम सबसे बेस्ट हो'.

वैलेंटाइंस डे पर अनन्या पांडे ने किया रिलेशनशिप कंफर्म! इस मॉडल के लिए किया खास पोस्ट

वॉकर ब्लैंको को कर रही हैं डेट?
अनन्या के इस पोस्ट से लग रहा है कि उन्होंने अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया है. इससे पहले अनन्या के बर्थडे के मौके पर भी वॉकर ब्लैंको ने एक्ट्रेस की फोटो शेयर कर उन्होंने बर्थडे विश किया था. तो वहीं नवंबर 2025 में अनन्या की बेस्ट फ्रेंड की शादी में भी वॉकर शनाया कपूर के साथ स्पॉट हुए थे. इसके अलावा वॉकर ब्लैंको पेशे से मॉडल रहे हैं और जामनगर में अंबानी परिवार के साथ वांतारा में काम करते हैं.

अनन्या का वर्कफ्रंट
बात करें अनन्या के वर्कफ्रंट की तो एक्ट्रेस हाल ही में कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म 'तू मेरी मैं तोरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आई थीं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. इस फिल्म को दर्शखों की मिली जुली प्रतिक्रिया ही मिल पाई थी. अब अनन्या जल्दी ही धर्मा प्रोडक्शंस की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'चांद मेरा दिल' में नजर आएंगी. ये फिल्म 8 मई 2026 को रिलीज होने वाली है.

Published at : 14 Feb 2026 08:32 PM (IST)
