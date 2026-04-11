समय रैना के जोक से परेशान हुए अमिताभ बच्चन? लिखा- सब कुछ छोड़कर आराम से बैठ जाते हैं

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समय रैना के जोक से परेशान हुए Amitabh Bachchan? लिखा- सब कुछ छोड़कर आराम से बैठ जाते हैं

Amitabh Bachchan: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने नए ब्लॉग में एंग्जाइटी और नए आइडियाज को बैलेंस करने के बारे में लिखा है. उन्होंने 'इंटरनेट के तूफान', 'असलियत और सच' पर भी बात की. 

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 04:56 PM (IST)
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कॉमेडियन समय रैना ने हाल ही में अपने स्पेशल 'स्टिल अलाइव' में अमिताभ बच्चन पर एक जोक मारा था, जिसके कारण उनकी खूब आलोचना हुई. एक्टर एजाज खान ने भी समय रैना को धमकी दी थी. अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने नए ब्लॉग में एंग्जाइटी और नए आइडियाज को बैलेंस करने के बारे में लिखा है. उन्होंने 'इंटरनेट के तूफान', 'असलियत और सच' पर भी बात की. 

'इंटरनेट का तूफान इतना तेज चलता है कि...'
अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, 'हर दिन नए विचार और कल्पनाएं लेकर आता है और हर एक को पूरी लगन से आगे बढ़ाने की इच्छा भी. सब कुछ एक ही बार में नहीं मिल सकता, इसलिए आप 'एक समय में एक' के सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन मन लगातार उन कामों की याद दिलाता रहता है, जो अभी बाकी हैं और उनकी चिंता भी. तो आप सब कुछ छोड़कर आराम से बैठ जाते हैं. उम्मीद करते हैं कि मन अपना सफर बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और इंटरनेट का तूफान इतना तेज चलता है कि आपका ध्यान इतने सारे पहलुओं की ओर खींच लेता है कि यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि 'असली बात' क्या है और सच क्या है.'

'यह सब इंटरनेट के कारण दब गया है'
अमिताभ ने आगे लिखा है, 'विचारों को ढूंढने, सुधारने और उत्तर खोजने के प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन इससे स्थिति में काफी सुधार हुआ है. जानकारी प्राप्त करने की गति अब एक बटन दबाने जितनी है, दिमाग के 'सोचने वाले बटन' जितनी नहीं. यह सब इंटरनेट के कारण दब गया है और नए खुलासे हमें लेटेस्ट चीजों और बातों का अनुसरण करने और पुराने तौर-तरीकों को पीछे छोड़ने के लिए विवश करते हैं. जो लोग शुरुआती दौर से गुजर चुके हैं और आज बिल्कुल अलग कार्यप्रणाली से हैरान हैं, उनके लिए यह समय की एक दिलचस्प कहानी है.'

'कौन बनेगा करोड़पति' में दिख चुके हैं बिग बी
बता दें कि अमिताभ बच्चन का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब समय रैना ने उन्हें हाल ही 'स्टिल अलाइव' में रोस्ट किया था और जोक मारा था. गौरतलब है कि समय रैना बिग बी के लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में नजर आ चुके हैं.

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Published at : 11 Apr 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Samay Raina
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