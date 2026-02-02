अमिताभ बच्चन का पड़ोसी हुआ वायरल, वीडियो शेयर की खास रिक्वेस्ट, यूजर्स ने किए मजेदरा कमेंट्स

अमिताभ बच्चन हर रविवार अपने बंगले 'जलसा' के बाहर मौजूद हजारों फैन्स से मुलाकात करने के लिए घर से बाहर आया करते हैं. बिग बी मुस्कुराते हुए हर रविवार को फैन्स को ग्रीट करते हैं और उनके चाहने वाले उनकी एक झलक पाने और उन्हें अपने फोन में कैप्चर करने के लिए उमड़ते दिखते हैं. इस बीच एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो खुद को बिग बी का पड़ोसी बताते हुए अमिताभ बच्चन से खास रिक्वेस्ट करता दिखा.

अमिताभ बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा हैं, जिसमे वो जलसा के बाहर आते फैंस को ग्रीट करते नजर आ रहे हैं. इसी बीच कैमरा उनके पीछे खड़े शख्स निर्मित पर जूम होता है, जिसकी बिल्डिंग अमिताभ बच्चन के घर के बगल में है. वीडियो में निर्मित को जलसा के बाहर खड़े अपने फैंस का ग्रीट करते देखा जा सकता है. इस वीडियो को शेयर करते हुए निर्मित पूछते हैं, 'इस वीडियो में अमिताभ जी के पीछे ये लड़का कौन है?' और फिर वो कहते हैं, 'ये मैं हूं, निर्मित जेसरानी.'

खुद को बताया अमिताभ बच्चन का पड़ोसी

निर्मित ने खुद सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन के साथ अपना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी खिड़की से झांकते दिख रहे हैं. उन्होंने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, 'नमस्कार अमिताभ बच्चन सर, मैं आपका पड़ोसी हूं. मेरा नाम निर्मित जेसरानी है. हर रविवार, अपने फैन्स का ग्रीट करने के बाद, जिस तरह आप हमें देखकर हाथ हिलाते हैं वह आपके व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ कहता है.'

उन्होंने बिग बी की तारीफ में आगे लिखा है, 'आपकी इस विनम्रता को करीब से देखना मेरे लिए सचमुच सौभाग्य की बात है और अगर संभव हो तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा, मैं बहुत आभारी रहूंगा. आप सचमुच हर मायने में एक महान हस्ती हैं.'

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया पर मौजूद इस वीडियो क्लिप पर लोगों ने काफी कॉमेंट किया है. एक ने कहा है, 'ये अच्छी स्ट्रैटिजी है,' एक और ने कहा, 'मैं हर रविवार को शाम 5:30 बजे बच्चन सर को देखने के लिए जुहू आता हूं. यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप उनके पड़ोसी हैं.' एक अन्य ने मजाक में कहा, 'आप चीनी मांगने जाइए कभी या अपने घर की पूजा के लिए कोई चौकी, पड़ोस से ऐसे ही मिला जाता है.' एक और ने मजाकिया में कहा, 'रिश्ते में तो हम आपकी पड़ोसन लगते हैं.'

अमिताभ की अपकमिंग फिल्में

वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन अगली बार 'कल्कि 2898 ईडी' के सीक्वल और कोर्टरूम ड्रामा 'सेक्शन 84' में नजर आएंगे.