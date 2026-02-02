अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो बॉलीवुड में इस जॉनर का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. डर, सस्पेंस और रहस्य के ट्विस्ट हर बार दर्शकों को अपनी सीट से चिपकाए रखते हैं. कुछ फिल्में तो इतनी डरावनी होती हैं कि दिमाग घूम जाए और रात भर का सस्पेंस बना रहे. हॉरर मूवीज़ का मज़ा सिर्फ डर से नहीं, बल्कि उस रोमांच और अज्ञात के अनुभव से आता है. इसी को ध्यान में रखते हुए, आज हम आपके लिए कुछ बेहतरीन हॉरर फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिसमें देख अपना दिमाग घूम जाएगा. इन्हें आप आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं.



शैतान

विकास बहल के निर्देशन में बनी 'शैतान' एक ऐसी फिल्म है जो डर के साथ-साथ मानसिक खेल भी दिखाती है. अजय देवगन, आर. माधवन, ज्योतिका और जानकी बोडिवाला की मौजूदगी फिल्म को और असरदार बनाती है. कहानी एक परिवार की शांत छुट्टियों से शुरू होती है, लेकिन वनराज नाम का रहस्यमय शख्स उनकी जिंदगी में खौफ भर देता है. तंत्र-मंत्र, कंट्रोल और मैनिपुलेशन के इर्द-गिर्द घूमती है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.



