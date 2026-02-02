एक्सप्लोरर
हॉरर फिल्मों के है शौकिन, 'शैतान' से 'घोस्ट स्टोरीज' तक देखे ये फिल्में, ओटीटी पर यहां हैं मौजूद
Bollywood Horror Films: आज हम आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों और सीरीज के बारे में बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी. इनको देख आपका दिमाग घूम जाएगा. आइए जानते है लिस्ट में कौन से फिल्में है शामिल.
अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो बॉलीवुड में इस जॉनर का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. डर, सस्पेंस और रहस्य के ट्विस्ट हर बार दर्शकों को अपनी सीट से चिपकाए रखते हैं. कुछ फिल्में तो इतनी डरावनी होती हैं कि दिमाग घूम जाए और रात भर का सस्पेंस बना रहे. हॉरर मूवीज़ का मज़ा सिर्फ डर से नहीं, बल्कि उस रोमांच और अज्ञात के अनुभव से आता है. इसी को ध्यान में रखते हुए, आज हम आपके लिए कुछ बेहतरीन हॉरर फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिसमें देख अपना दिमाग घूम जाएगा. इन्हें आप आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं.
शैतान
विकास बहल के निर्देशन में बनी 'शैतान' एक ऐसी फिल्म है जो डर के साथ-साथ मानसिक खेल भी दिखाती है. अजय देवगन, आर. माधवन, ज्योतिका और जानकी बोडिवाला की मौजूदगी फिल्म को और असरदार बनाती है. कहानी एक परिवार की शांत छुट्टियों से शुरू होती है, लेकिन वनराज नाम का रहस्यमय शख्स उनकी जिंदगी में खौफ भर देता है. तंत्र-मंत्र, कंट्रोल और मैनिपुलेशन के इर्द-गिर्द घूमती है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
मां
शैतान हॉरर यूनिवर्स को आगे बढ़ाती यह माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म 'मां' विशाल फुरिया के निर्देशन में बनी है. काजोल, रोनित रॉय और इंद्रनील सेनगुप्ता ने फिल्म में अहम किरदार अदा किया है. इस कहानी में एक मां अपनी बेटी के साथ पति के गांव जाती है, जहां बेटी एक खतरनाक श्राप की चपेट में आ जाती है. बेटी को बचाने के लिए मां को काली देवी जैसी शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है. मां-बेटी के रिश्ते और डर का यह मेल फिल्म को खास बनाता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
घोस्ट स्टोरीज
नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल हॉरर एंथोलॉजी 'घोस्ट स्टोरीज' में चार अलग-अलग कहानियां हैं, जिन्हें जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, दिबाकर बनर्जी और करण जौहर ने निर्देशित किया है. हर कहानी डर के अलग पहलू को छूती है, कभी अकेलापन, कभी अनदेखा खौफ. जान्हवी कपूर, शोभिता धूलिपाला और मृणाल ठाकुर जैसे कलाकार इसमें नजर आते हैं. शॉर्ट और इंटेंस हॉरर पसंद करने वालों के लिए यह बेहतरीन ऑप्शन है.
बारामुल्ला
कश्मीर घाटी की बेचैन कर देने वाली बैकग्राउंड में बनी 'बारामुल्ला' एक इंटेंस सुपरनैचुरल हॉरर-थ्रिलर है. कहानी डीएसपी रिदवान सैयद के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रहस्यमय तरीके से लापता हो रहे बच्चों की जांच करता है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, अतीत के दबे राज और पैरानॉर्मल ताकतें सामने आने लगती हैं. आदित्य सुहास जंभले के निर्देशन में बनी इस फिल्म को आदित्य धर ने सह-लेखक के तौर पर मजबूती दी है. बारामुल्ला को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.
बुलबुल
ब्रिटिश काल के बंगाल के बैकग्राउंड पर बनी 'बुलबुल' एक खूबसूरत लेकिन डरावनी लोककथा है. अन्विता दत्त के निर्देशन में बनी यह फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि एक मजबूत फेमिनिस्ट मैसेज भी देती है. चुड़ैल की लोककथा से जुड़ी इस कहानी में तृप्ति डिमरी ने बुलबुल के किरदार को गहराई दी है. रहस्य, डर और सशक्त महिला की कहानी का यह मेल फिल्म को यादगार बनाता है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
