हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीहॉरर फिल्मों के है शौकिन, 'शैतान' से 'घोस्ट स्टोरीज' तक देखे ये फिल्में, ओटीटी पर यहां हैं मौजूद

हॉरर फिल्मों के है शौकिन, 'शैतान' से 'घोस्ट स्टोरीज' तक देखे ये फिल्में, ओटीटी पर यहां हैं मौजूद

Bollywood Horror Films: आज हम आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों और सीरीज के बारे में बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी. इनको देख आपका दिमाग घूम जाएगा. आइए जानते है लिस्ट में कौन से फिल्में है शामिल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Feb 2026 12:43 PM (IST)
Preferred Sources
अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो बॉलीवुड में इस जॉनर का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. डर, सस्पेंस और रहस्य के ट्विस्ट हर बार दर्शकों को अपनी सीट से चिपकाए रखते हैं. कुछ फिल्में तो इतनी डरावनी होती हैं कि दिमाग घूम जाए और रात भर का सस्पेंस बना रहे. हॉरर मूवीज़ का मज़ा सिर्फ डर से नहीं, बल्कि उस रोमांच और अज्ञात के अनुभव से आता है.  इसी को ध्यान में रखते हुए, आज हम आपके लिए कुछ बेहतरीन हॉरर फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं,  जिसमें देख अपना दिमाग घूम जाएगा. इन्हें आप आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं. 
 
शैतान
विकास बहल के निर्देशन में बनी 'शैतान' एक ऐसी फिल्म है जो डर के साथ-साथ मानसिक खेल भी दिखाती है. अजय देवगन, आर. माधवन, ज्योतिका और जानकी बोडिवाला की मौजूदगी फिल्म को और असरदार बनाती है. कहानी एक परिवार की शांत छुट्टियों से शुरू होती है, लेकिन वनराज नाम का रहस्यमय शख्स उनकी जिंदगी में खौफ भर देता है. तंत्र-मंत्र, कंट्रोल और मैनिपुलेशन के इर्द-गिर्द घूमती है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

हॉरर फिल्मों के है शौकिन, 'शैतान' से 'घोस्ट स्टोरीज' तक देखे ये फिल्में, ओटीटी पर यहां हैं मौजूद
 
मां
शैतान हॉरर यूनिवर्स को आगे बढ़ाती यह माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म 'मां' विशाल फुरिया के निर्देशन में बनी है. काजोल, रोनित रॉय और इंद्रनील सेनगुप्ता ने फिल्म में अहम किरदार अदा किया है. इस कहानी में एक मां अपनी बेटी के साथ पति के गांव जाती है, जहां बेटी एक खतरनाक श्राप की चपेट में आ जाती है. बेटी को बचाने के लिए मां को काली देवी जैसी शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है. मां-बेटी के रिश्ते और डर का यह मेल फिल्म को खास बनाता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

हॉरर फिल्मों के है शौकिन, 'शैतान' से 'घोस्ट स्टोरीज' तक देखे ये फिल्में, ओटीटी पर यहां हैं मौजूद
 
घोस्ट स्टोरीज
नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल हॉरर एंथोलॉजी 'घोस्ट स्टोरीज' में चार अलग-अलग कहानियां हैं, जिन्हें जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, दिबाकर बनर्जी और करण जौहर ने निर्देशित किया है. हर कहानी डर के अलग पहलू को छूती है, कभी अकेलापन, कभी अनदेखा खौफ. जान्हवी कपूर, शोभिता धूलिपाला और मृणाल ठाकुर जैसे कलाकार इसमें नजर आते हैं. शॉर्ट और इंटेंस हॉरर पसंद करने वालों के लिए यह बेहतरीन ऑप्शन है.

हॉरर फिल्मों के है शौकिन, 'शैतान' से 'घोस्ट स्टोरीज' तक देखे ये फिल्में, ओटीटी पर यहां हैं मौजूद
 
बारामुल्ला
कश्मीर घाटी की बेचैन कर देने वाली बैकग्राउंड में बनी 'बारामुल्ला' एक इंटेंस सुपरनैचुरल हॉरर-थ्रिलर है. कहानी डीएसपी रिदवान सैयद के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रहस्यमय तरीके से लापता हो रहे बच्चों की जांच करता है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, अतीत के दबे राज और पैरानॉर्मल ताकतें सामने आने लगती हैं. आदित्य सुहास जंभले के निर्देशन में बनी इस फिल्म को आदित्य धर ने सह-लेखक के तौर पर मजबूती दी है. बारामुल्ला को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

हॉरर फिल्मों के है शौकिन, 'शैतान' से 'घोस्ट स्टोरीज' तक देखे ये फिल्में, ओटीटी पर यहां हैं मौजूद
 
बुलबुल
ब्रिटिश काल के बंगाल के बैकग्राउंड पर बनी 'बुलबुल' एक खूबसूरत लेकिन डरावनी लोककथा है. अन्विता दत्त के निर्देशन में बनी यह फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि एक मजबूत फेमिनिस्ट मैसेज भी देती है. चुड़ैल की लोककथा से जुड़ी इस कहानी में तृप्ति डिमरी ने बुलबुल के किरदार को गहराई दी है. रहस्य, डर और सशक्त महिला की कहानी का यह मेल फिल्म को यादगार बनाता है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

हॉरर फिल्मों के है शौकिन, 'शैतान' से 'घोस्ट स्टोरीज' तक देखे ये फिल्में, ओटीटी पर यहां हैं मौजूद
और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Ghost Stories Bulbbul MAA Shaitaan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
Advertisement

वीडियोज

Equity Market Investors ध्यान दें! Budget से बदलेगा Market का पूरा Scenario? | Paisa Live
Budget 2026: महिलाओं, किसानों और बुज़ुर्गों के लिए बजट में क्या मिला? सबसे ज्यादा फायदा किसको ?
Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
बॉलीवुड
Grammy Winners 2026: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें ग्रैमी अवॉर्ड्स विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 विनर्स: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
हेल्थ
Skin Ageing Causes: झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
शिक्षा
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget