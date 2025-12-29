एक्टिंग में बुरी तरह फ्लॉप हुईं अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना, ऐसे बनीं करोड़ों की मालकिन
Twinkle Khanna Birthday: अक्षय कुमार के बारे में तो फैंस बहुत कुछ जानते हैं. लेकिन आज हम उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना के बारे में बात करेंगे. उन्होंने कोई फ्लॉप फिल्म दी हैं लेकिन आज वो करोड़ों कमाती हैं.
बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे रहे हैं, जिनकी पहचान बड़े स्टार किड होने के बावजूद पर्दे पर खास कमाल नहीं दिखा पाई. राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना भी उन्हीं नामों में शामिल रहीं, जिनका एक्टिंग करियर उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका. लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया.
हालांकि, एक्टिंग में नाकामी के बावजूद ट्विंकल खन्ना ने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया. आज वो अक्षय कुमार की पत्नी होने के साथ साथ एक सफल लेखिका, प्रोड्यूसर और बिजनेसवुमन के तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. बता दें कि आज ट्विंकल अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी खास मौके पर आइए जानते है उनकी नेटवर्थ.
ट्विंकल खन्ना का फिल्मी करियर
ट्विंकल खन्ना को फिल्मों में सबसे पहला ब्रेक बॉबी देओल के साथ फिल्म 'बरसात' (1995) में मिला. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कामयाब रही. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला. अगले साल वो फिल्म 'जान' में नजर आईं. इसके बाद वह 'जब प्यार किसी से होता है', 'इंटरनेशनल खिलाड़ी', 'बादशाह' और 'मेला' जैसी फिल्मों में नजर आईं. अपने करियर में उन्होंने आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान और अजय देवगन जैसे कलाकारों के साथ काम किया.
ट्विंकल खन्ना की फ्लॉप फिल्में
ट्विंकल खन्ना का बॉलीवुड करियर उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल पाया और उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुईं. आमिर खान के साथ मेला ने 15.19 करोड़ की कमाई की और फ्लॉप साबित हुईं, गोविंदा संग जोरू का गुलाम 7.57 करोड़ कमाए, वहीं जुल्मी ने 2.74, इतिहास ने 6.05 और दिल तेरा दीवाना ने 3.58 करोड़ कमाकर कोई कमाल नहीं दिखा सकीं.
बता दें, अक्षय कुमार के संग शादी के बाद ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड फिल्मों में काम करना बंद कर दिया. ट्विंकल ने बतौर प्रोड्यूसर 'तीस मार खां', 'थैंक्यू', 'पटियाला हाउस', 'खिलाड़ी 686' और 'पैडमैन' जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया. 2015 में उन्होंने Mrs Funnybones नाम से पहली बुक लिखी. उसके बाद और भी कई किताबें पब्लिश हुईं. ट्विंकल कॉलम भी लिखा करती हैं. किसी भी मुद्दे पर वो बेबाकी से अपनी राय रखती हैं.
कितनी है नेटवर्थ ?
ट्विंकल खन्ना की नेटवर्थ की बात करें तो कोईमोई के मुताबिक वो 350 करोड़ रुपए की मालकिन हैं. वहीं एक्ट्रेस हर महीने करीब 1 करोड़ की भारी भरकम कमाई करती हैं और उनकी सालाना आय 12 करोड़ रुपए बताई जाती है. ट्विंकल खन्ना मुख्य रूप से अपनी किताबों, इंटीरियर डिजाइनिंग स्टोर, प्रोडक्शन हाउस, फैशन ब्रांड और ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई करती हैं.
