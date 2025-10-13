सलमान खान और अक्षय कुमार ने इंडस्ट्री में सालों तक काम करके नेम-फेम पाया है. दोनों ही करोड़ों में कमाते हैं. उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों में कमाई करती हैं. आइए जानते हैं सलमान और अक्षय के घर के बारे में.

सलमान खान के घर की कीमत?

सलमान खान का घर बांद्रा बेस्ट, मुंबई में है. वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते है. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, उनके इस 1 BHK अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ रुपये है. सलमान खान की फैमिली फर्स्ट फ्लोर पर रहती है. वहीं सलमान ग्राउंड फ्लेर पर रहते हैं. सलमान हमेशा से ही अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं इसीलिए वो फैमिली के साथ सेम बिल्डिंग में रहते हैं. सलमान इसी घर से ईद और बर्थडे पर फैंस से मुलाकात करते हैं.

अक्षय कुमार का सी-फेसिंग बंगला

वहीं अक्षय कुमार के घर की बात करें तो ये जुहू मुंबई में है. अक्षय का बंगला बहुत खबरों में रहता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके बंगले की कीमत 80 करोड़ रुपये है. अक्षय ने अपने घर को बेहद शानदार तरीके से सजाया है. उनके घर का गार्डन भी काफी बड़ा है. उनके बंगले से समंदर दिखता है. अक्षय इस घर में पत्नी ट्विंकल खन्ना और बच्चे आरव, नितारा के साथ रहते हैं.

Hurun India Rich List 2025 के मुताबिक, अक्षय कुमार की नेटवर्थ 1500 करोड़ के आसपास है. वो फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करते हैं. इसके अलावा अक्षय कुमार प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं. वहीं सलमान खान की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 3000 करोड़ के आसपास है. सलमान खान भी प्रोडेक्शन हाउस चलाते हैं. वो एक्टिंग के अलावा ब्रांड एंडोर्स भी करते हैं.

इसके अलावा वो बिग बॉस 19 भी होस्ट कर रहे हैं. सलमान सालों से बिग बॉस के सीजन होस्ट कर रहे हैं. इससे भी वो तगड़ी कमाई करते हैं.