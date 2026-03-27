कब रिलीज होंगी 'हैवान' और 'हेरा फेरी 3'? अक्षय कुमार ने दिया बड़ा अपडेट

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन इन दिनों अपनी आने वाली फ़िल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन में ज़ोर-शोर से लगे हुए हैं. इस बीच इस पॉपुलर एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी ने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स 'हैवान' और 'हेरा फेरी 3' की रिलीज पर भी बड़ा अपडेट दिया है. जानते हैं ये मच अवेटेड फिल्में कब सिनेमाघरों में दस्तक देंगी.

कब रिलीज होगी हैवान?

'स्क्रीन' के साथ हाल ही में हुई एक बातचीत के दौरान, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार से 'हैवान' की पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में पूछा गया था. इस पर जवाब देते हुए प्रियदर्शन ने कहा, "यह फ़िल्म (भूत बंगला) रिलीज़ होने के लगभग 90 दिनों के अंदर रिलीज़ होगी." इसके बाद अक्षय कुमार ने आगे कहा, "अगस्त के आस-पास..."

'हैवान' में अक्षय कुमार का क्या होगा किरदार

बता दें कि 'हैवान' में अक्षय कुमार एक नेगेटिव रोल में नज़र आएंगे. ये एक ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर फ़िल्म बताई जा रही है जिसमें सैफ़ अली ख़ान लीड रोल में दिखेंगे. 'हैवान' की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है. ख़बरों के मुताबिक, इस फ़िल्म में प्रियदर्शन के पसंदीदा एक्टर मोहनलाल का एक गेस्ट अपीयरेंस भी होगा.

कब रिलीज होगी 'हेरा फेरी 3'?

वहीं जब अक्षय कुमार र प्रियदर्शन से 'हेरा फेरी 3' के बारे में पूछा गया, तो दोनों ने साफ़ किया कि उन्हें इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है. बता दें कि 'हेरा फेरी' फ़्रैंचाइजी के मालिकाना हक़ को लेकर फ़िरोज़ नाडियाडवाला और विजय कुमार के बीच क़ानूनी विवाद चल रहा है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक विजय कुमार सिंह ने बताया था कि आईपी राइट्स उनके पास हैं और फ़िरोज उन्हें किसी तीसरी पार्टी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वे अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ 'हेरा फेरी 3' बनाएंगे.

'भूत बंगला' के बारे में

वहीं 'भूत बंगला' की बात करें, तो यह हॉरर-कॉमेडी फ़िल्म 10 अप्रैल, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म से अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी 10 साल से भी ज़्यादा समय के बाद कमबैक कर रही है. उनका पिछली रिलीज 'खट्टा मीठा' थी, जो 2010 में रिलीज़ हुई थी. बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई 'भूत बंगला' में वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, दिवंगत असरानी, ​​जिस्सू सेनगुप्ता, मनोज जोशी, मिथिला पालकर, राजेश शर्मा सहित कई कलाकारो नजर आएंगे. ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी.