Nepal PM Oath Ceremony: बालेन शाह बने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री, रैपर-सिंगर के हाथों में देश की कमान
Nepal PM Oath Ceremony: नेपाल में GenZ आंदोलन के बाद सत्तापलट हुआ. अब रैपर और सिंगर बालेन शाह नए प्रधानमंत्री बन गए हैं. उन्होंने आम चुनाव में बहुमत के साथ जीत हासिल की थी.
नेपाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला है. रैपर-इंजीनियर बने बालेन शाह ने शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली. वे 35 साल की उम्र में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं. साथ ही वे मदेश क्षेत्र से इस पद पर पहुंचने वाले पहले नेता भी हैं.
शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल की उपस्थिति में शीतल निवास में दोपहर 12:34 बजे शुभ मुहूर्त पर संपन्न हुआ. समारोह में हिंदू और बौद्ध परंपराओं का सुंदर मिश्रण देखने को मिला, जिसमें सात ब्राह्मणों ने शंखनाद, 108 युवा ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन और 107 लामाओं द्वारा बौद्ध मंत्रों का पाठ किया गया.
बालेन शाह कौन हैं?
बालेन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के नेता हैं. करीब छह महीने पहले केपी शर्मा ओली सरकार को युवाओं के नेतृत्व वाले Gen-Z आंदोलन में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद हटा दिया गया था. 5 मार्च 2026 को हुए आम चुनाव में RSP ने भारी बहुमत हासिल किया. पार्टी ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटें जीतीं. बालेन ने खुद चार बार प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली को उनके गढ़ झापा-5 सीट से भारी अंतर से हराया.
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Source: IOCL