‘धुरंधर 2’ और ‘रामायण’ के बाद ‘वाराणसी’ भी दो पार्ट में होगी रिलीज? जानें- क्या है वजह

'धुरंधर' और 'धुरंधर द रिवेंज' की बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बाद, ऐसी अफ़वाहें ज़ोरों पर हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म की तारीफ़ करने वाले फिल्ममेकर एसएस राजामौली अपनी अपकमिंग एक्शन-एडवेंचर फ़िल्म को दो हिस्सों में रिलीज़ करने की तैयारी कर रहे हैं. तो क्या 'वाराणसी' भी दो पार्ट में रिलीज़ होगी?

दो पार्ट में रिलीज होगी वाराणसी?

बता दें कि बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फ़िल्ममेकर अब दो-पार्ट वाली रिलीज स्ट्रैटजी अपनाने के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही, महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज स्टारर ये फिल्म उन बड़े स्केल की भारतीय फिल्मों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो जाएगी जो कहानी कहने के इस फॉर्मेट को चुन रही है.

दो पार्ट में बांटा जाएगा बजट

रिपोर्ट में कहा गया है कि टाइम ट्रैवल पर बेस्ड ये कहानी 1 हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा के बजट के साथ सबसे महंगी भारतीय फ़िल्मों में से एक होने की उम्मीद है, अब दो हिस्सों में बांटी जाएगी. रिपोर्ट में दावा किया गया है, "वाराणसी के लिए तीन घंटे से ज़्यादा का समय भी काफी नहीं होगा. वे इसे दो-हिस्सों वाले फॉर्मेट में एक्सटेंड देने पर विचार कर रहे हैं.

सीक्वल नहीं होगी वारणसी बल्कि एक होगी फिल्म

ये फॉर्मेट 'धुरंधर' के लिए बहुत बढ़िया काम कर चुका है. राजामौली और उनकी टीम को लगता है कि ये एक्स्टेंडेड फॉर्मेट उन्हें घड़ी की ओर चिंता से देखे बिना, एक ज़्यादा डिटेल्ड कहानी कहने की आज़ादी देगा." 'धुरंधर द रिवेंज' की तरह ही, यह कथित तौर पर कोई सीक्वल नहीं होगी, बल्कि एक ही फिल्म होगी जिसे दो किस्तों में बांटा जाएगा.

यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है, जब कई हिस्सों वाली कहानियां बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई हैं, खासकर उन फ़िल्मों के लिए, जिनका कॉन्सेप्ट बड़ा और बजट भारी होता है. 'बाहुबली' जैसी भव्य फ़िल्मों के साथ राजामौली के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, 'वाराणसी' से उम्मीदें पहले से ही आसमान छू रही हैं; इस फिल्म को अब तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक बताया जा रहा है.