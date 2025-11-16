अक्षय कुमार के नाम हैं ये 2 रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज है नाम

अक्षय कुमार अक्सर ही अपनी जबरदस्त फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन आज हम उनकी फिल्मों को लेकर नहीं बल्कि उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर गौर फरमाने वाले हैं. अक्षय कुमार ने 2 ऐसे बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा. यहां जानें पूरी डिटेल्स.

अक्षय कुमार के नाम दर्ज है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स

अक्षय कुमार यानी बॉलीवुड के खिलाड़ी आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. आपने उनकी फिल्मों और उनके किरदारों के बारे में तो सुना ही होगा. लेकिन इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. खिलाड़ी कुमार ने ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिसके बाद उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया.

अक्षय कुमार का नाम कम समय में सबसे ज्यादा सेल्फी लेने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया. अभिनेता ने महज 3 मिनट में ही 184 सेल्फी क्लिक की जिसके बाद उनका नाम गिनीज बुक में लिखा गया. इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने फैंस को दिया था. अपनी फिल्म 'सेल्फी' के प्रमोशन के दौरान उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था. दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो जब 2013 में अक्षय कुमार की फिल्म 'बॉस' आई थी तो मेकर्स ने इस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टर बनाया था. 2013 में इस पोस्टर को अनफोल्ड किया गया और इसके साइज की बात करें तो इस पोस्टर 193 फीट 1 इंच चौड़ा और 180 फीट 2 इंच ऊंचा था. इस वजह से इसका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया.



अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्में

बीते काफी समय से अक्षय कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है. उनकी लगातार कई फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई. लेकिन 'जॉली एलएलबी 3' को दर्शकों का बहुत प्यार मिला. अब खिलाड़ी कुमार के अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो 'वेलकम टू द जंगल' और 'भूत बंगला' जैसी फिल्मों में नजर आएंगे.