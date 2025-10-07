हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: अक्षय कुमार के दिन गए! जिन्हें ऐसा लगा वो जान लें खिलाड़ी ने दी है 10 महारथियों को मात

Jolly LLB 3 Box Office Collection: अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' ने सिर्फ इंडियन स्टार्स को ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड के बड़े स्टार्स को भी मात दे दी है. यहां जानिए फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 07 Oct 2025 05:40 PM (IST)
अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को बांधकर रखा है. जो लोग ये सोच रहे थे कि अक्षय कुमार के दिन चले गए हैं उनके लिए ये साल अक्षय की ओर से हालिया रिलीज से पहले इस साल की पिछली 3 फिल्मों का कलेक्शन एक पॉजिटिव मैसेज की तरह है.

इस साल रिलीज हुई 'स्काई फोर्स' (135.51 करोड़) सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी, तो 'हाउसफुल 5' (183.38 करोड़) फुल अक्षय कुमार स्टाइल की फिल्म थी जिसमें उनका कॉमिक अंदाज दिखा.

फिर 'केसरी चैप्टर 2' (92.73 करोड़ रुपये) में अक्षय कुमार जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे ऐतिहासिक मुद्दे पर बनी कमाल की फिल्म में नजर आए और अब 'जॉली एलएलबी 3' में अरशद वारसी जैसे धुरंधर के साथ अक्षय ने साल जाते-जाते एक और कमाल की कंटेंट बेस्ड फिल्म दे दी.


'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पहले हफ्ते में 74 करोड़ और दूसरे में 29 करोड़ कमाकर फिल्म ने दो हफ्तों में ही 103 करोड़ कमा लिए. इसके बाद, 18वें दिन तक फिल्म ने 108.65 करोड़ रुपये कमा लिए.

19वें दिन सिनेमाहॉल में टिकी फिल्म ने 5:40 बजे तक सैक्निल्क के मुताबिक, 36 लाख रुपये कमाते हुए टोटल 109.01 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. इसी के साथ अक्षय कुमार ने 10 महारथी स्टार्स की फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

अक्षय कुमार ने दी 10 बड़े स्टार्स को मात

अक्षय कुमार की फिल्म ने जितने स्टार्स को मात दी है बॉक्स ऑफिस पर, उन सबकी फिल्मों से जुड़े आंकड़े आप नीचे देख सकते हैं.

  1. इस साल रिलीज हुई राजकुमार राव की 'भूल चूक माफ' 85.59 करोड़ कमाए थे, जो 'जॉली एलएलबी 3' से पीछे हो चुकी है.
  2. सनी देओल की धाकड़ फिल्म 'जाट' ने 88.26 करोड़ कमाए थे. यानी सनी पाजी भी पीछे हो गए हैं.
  3. इस साल रिलीज हुई ब्रैड पिट की फिल्म 'एफ 1' ने इंडिया में 100 दिन से ज्यादा सिनेमाहॉल में रहने का रिकॉर्ड तो बना दिया, लेकिन फिल्म सिर्फ 105.07 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन कर पाई, जो 'जॉली एलएलबी 3' से कम है.
  4. मार्वल की 'ब्लैक विडो' यानी स्कारलेट जोहान्सन की फिल्म 'जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ' ने 101.94 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था, जबकि फिल्म के साथ पिछले दो दशकों की इस मजबूत फिल्म फेंचाइजी की लेगेसी थी.
  5. टॉम क्रूज की फिल्म 'मिशन इंपॉसिबल द फाइनल रेकनिंग' दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक भले है लेकिन इंडिया में ये फिल्म 104.51 करोड़ रुपये ही कमा पाई. 
  6. अलग तरह की हॉलीवुड हॉरर फिल्म 'फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडनाइन्स' ने इंडिया में खूब दर्शक बटोरे लेकिन फिल्म की कमाई सिर्फ 63.02 करोड़ रुपये रही. यानी 'जॉली एलएलबी 3' ने इसके दोगुने के करीब कमाई कर ली है.
  7. दुनियाभर में साढ़ 5 हजार करोड़ रुपये के करीब कमाई वाली 'डेमन स्लेयर' ने इंडिया में 66.9 करोड़ रुपये कमाए थे, यानी 'जॉली एलएलबी 3' से बहुत कम.
  8. 'द कन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' ने हर दर्शक को डराया, लेकिन फिल्म की इंडिया में कमाई 82.5 करोड़ रही.
  9. डीसी की 'सुपरमैन' की फिल्मों का कौन दीवाना नहीं है, लेकिन इस साल इंडिया में रिलीज हुई इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 49.53 करोड़ रुपये ही कमाए.
  10. इस साल 'कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड' भी आई. ये फिल्म अवेंजर्स के सुपरहीरोज को नया आयाम देती नजर आई, लेकिन फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 16.6 करोड़ ही कमाए.


अक्षय कुमार हॉलीवुड पर भी पड़े भारी

साफ है कि अक्षय कुमार ने न सिर्फ इंडियन स्टार्स को मात दी बल्कि हॉलीवुड के टॉम क्रूज, ब्रैड पिट और मार्वल-डीसी के सुपरहीरोज को भी मात दे दी है. बता दें कि 'जॉली एलएलबी 3' ने अब तक वर्ल्डवाइड 159 करोड़ रुपये का बिजनेस भी कर लिया है. बता दें कि कोईमोई के मुताबिक, फिल्म को 120 करोड़ में बनाया गया है और फिल्म बजट के ऊपर कमाई कर चुकी है.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 07 Oct 2025 05:40 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Tom Cruise Brad Pitt Box Office Jolly LLB 3 Box Office Collection
