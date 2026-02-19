हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअजय देवगन ने मां वीना को बताया अपनी लाइफ की 'शक्ति', बोले- 'हम जो कुछ भी हैं, वो आपसे है'

अजय देवगन ने मां वीना को बताया अपनी लाइफ की 'शक्ति', बोले- 'हम जो कुछ भी हैं, वो आपसे है'

Veena Devgn Birthday: अजय देवगन ने अपनी मां के जन्मदिन पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर उन्हें अपनी जिंदगी की 'शक्ति' बताया है. सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में वो मां और पत्नी काजोल के साथ नजर आए है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Feb 2026 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन ने अपनी मां वीना देवगन के जन्मदिन पर एक बेहद प्यारी पोस्ट शेयर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली जिसमें वो अपनी मां और पत्नी काजोल के साथ नजर आ रहे हैं. फोटो के साथ अजय ने लिखा कि उनकी जिंदगी की असली 'शक्ति' उनकी मां हैं और वो आज जो भी हैं उनकी वजह से ही हैं. उनका ये मैसेज काफी इमोशनल था.इस पोस्ट पर फैंस ने भी कमेंट में उनकी मां को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है.

परिवार है सबसे बड़ी ताकत
अजय देवगन वैसे तो कम बोलने वाले स्टार माने जाते हैं लेकिन जब बात परिवार की आती है तो वो खुलकर अपना प्यार जाहिर करते हैं. मां के लिए लिखा गया उनका नोट साफ दिखाता है कि उनके लिए परिवार सबसे पहले है. इंडस्ट्री में इतने सालों से काम करते हुए उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर मुश्किल वक्त में उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहा है. यही वजह है कि वो अपनी कामयाबी का क्रेडिट अक्सर घरवालों को देते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

‘धमाल 4’ की रिलीज डेट फिर बदली
वर्कफ्रंट की बात करें तो अजय देवगन की अगली फिल्म ‘धमाल 4’ का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म अब 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पहले ये फिल्म में रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में डेट बदलकर जून कर दी गई है. बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों से टकराव से बचने के लिए मेकर्स ने आखिरकार जुलाई की नई तारीख फाइनल कर दी है.

पुरानी टीम के साथ नया धमाका
‘धमाल 4’ का निर्देशन इंद्र कुमार कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी इस फ्रेंचाइजी को संभाला है. इस बार भी अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी जैसे कलाकार नजर आएंगे. इसके अलावा ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये और रवि किशन भी इस बार फिल्म में शामिल हैं. यानी कॉमेडी और मस्ती का डोज पहले से ज्यादा होने वाला है.

‘धमाल’ फ्रेंचाइजी का सफल सफर
इस कॉमेडी सीरीज की शुरुआत 2007 में आई फिल्म ‘धमाल’ से हुई थी इस फिल्म नें लोगों को खूब हंसाया था. इसके बाद 2011 में ‘डबल धमाल’ रिलीज हुई थी. और फिर 2019 में ‘टोटल धमाल’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था. अब देखना होगा कि ‘धमाल 4’ इस हिट फ्रेंचाइजी को किस ऊंचाई तक ले जाती है. फैंस को उम्मीद है कि इस बार भी पहले जैसी ही कॉमेडी और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी.

और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Kajol Ajay Devgn Veena Devgn
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'300 करोड़ की फिल्म 2000 रुपये में..' शेखर कपूर ने 50 पर्सेंट फीमेल इंफ्लुएंसर को लेकर कही ये बात
2000 रुपये में बनेगी 300 करोड़ी फिल्म, आखिर शेखर कपूर ने क्यों कह दी ऐसी बातें
बॉलीवुड
अजय देवगन ने मां वीना को बताया अपनी लाइफ की 'शक्ति', बोले- 'हम जो कुछ भी हैं, वो आपसे है'
अजय देवगन ने मां वीना को बताया अपनी लाइफ की 'शक्ति', बोले- 'हम जो कुछ भी हैं, वो आपसे है'
बॉलीवुड
जो ‘बॉर्डर 2’ नहीं कर पाई, वो इस फिल्म ने कर दिखाया, 600% रिटर्न से मेकर्स मालामाल
600% रिटर्न से मेकर्स मालामाल, जो ‘बॉर्डर 2’ नहीं कर पाई, वो इस फिल्म ने कर दिखाया
बॉलीवुड
'गधे पर घुमाने की मिली थी धमकी', डर के मारे रो पड़े थे तिग्मांशु धूलिया, जया बच्चन ने बचाई जान-इज्जत
'गधे पर घुमाने की मिली थी धमकी', डर के मारे रो पड़े थे तिग्मांशु धूलिया, जया बच्चन ने बचाई जान-इज्जत
Advertisement

वीडियोज

ASSI : Movie Review एक ऐसी फिल्म जो हिला देगी, सोचने पर मजबूर करेगी |Taapsee Pannu | Anubhav Sinha
Tum se Tum Tak: 👄Anu के दुल्हन Look ने ढाये ग़ज़ब, Aryavardhan का है इंतज़ार #sbs
Bollywood News: विदेशी दामाद का देसी स्वैग, निक जोनास ने फिर जीता भारतीयों का दिल
UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
बिहार
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
इंडिया
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget