हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफिल्म 'धुरंधर 2' के सेट पर हुआ सुरक्षा उल्लंघन, एसोसिएशन ने उठाई आवाज

फिल्म 'धुरंधर 2' के सेट पर हुआ सुरक्षा उल्लंघन, एसोसिएशन ने उठाई आवाज

'धुरंधर 2' की शूटिंग के दौरान सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर ऑल इंडियन सीने वर्कर्स एसोसिएशन ने सख्ती अपनाई है. एसोसिएशन ने आदित्य धर और प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ सुरक्षा नियम लागू करने की मांग की है.

By : आईएएनएस | Updated at : 17 Feb 2026 09:44 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. फिल्म 'धुरंधर 2' की शूटिंग के दौरान लापरवाही के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस पूरे मुद्दे पर ऑल इंडियन सीने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी कीमत पर वर्कर्स की जान से समझौता नहीं किया जा सकता.

एसोसिएशन ने निर्देशक आदित्य धर और उनकी प्रोडक्शन कंपनी B62 स्टूडियोज के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया है. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने इस मामले में जो कदम उठाए हैं, उन्हें एसोसिएशन ने सही दिशा में उठाया गया फैसला बताया है.

सुरक्षा नियमों की हुई अनदेखी 

AICWA के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले टेक्नीशियन, मजदूर और वर्कर्स ही इसकी रीढ़ हैं. उनकी सुरक्षा, सम्मान और जिंदगी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. कोई भी प्रोडक्शन हाउस कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो. एसोसिएशन के मुताबिक, 'धुरंधर 2' की शूटिंग के दौरान कई बार सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई. हाई-सिक्योरिटी इलाके में जलती मशालों का इस्तेमाल किया गया. कुछ लोकेशन्स बिना अनुमति के बदल दी गई. गैस सिलेंडर और जेनरेटर वैन का उपयोग भी नियमों के खिलाफ बताया गया. 

एसोसिएशन ने की निगरानी की मांग 

AICWA का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. पिछले कई सालों से शूटिंग सेट्स पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी की शिकायतें आती रही हैं. गोरेगांव फिल्म सिटी और अन्य स्टूडियो में आग लगने, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने जैसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. इन हादसों में कई वर्कर्स घायल हुए हैं और कुछ की जान भी जा चुकी है.

एसोसिएशन ने पहले भी राज्य सरकार और बीएमसी अधिकारियों से सख्त निगरानी की मांग की थी. अगर समय पर कदम उठाए जाते, तो ऐसे मामले दोबारा सामने नहीं आते. 'धुरंधर 2' मामले में बीएमसी द्वारा बी62 स्टूडियोज को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश और जुर्माने के प्रस्ताव को एसोसिएशन ने मजबूत कदम बताया है, जिससे अन्य प्रोडक्शन हाउस के लिए यह चेतावनी साबित हो सकती है. 

Published at : 17 Feb 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
फिल्म 'धुरंधर 2' के सेट पर हुआ सुरक्षा उल्लंघन, एसोसिएशन ने उठाई आवाज
फिल्म 'धुरंधर 2' के सेट पर हुआ सुरक्षा उल्लंघन, एसोसिएशन ने उठाई आवाज
बॉलीवुड
सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन, एक्टर ने किया इमोशनल पोस्ट
सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन, एक्टर ने किया इमोशनल पोस्ट
बॉलीवुड
BAFTA 2026 में दिखेगा आलिया भट्ट का जलवा, इंटरनेशनल सितारों संग करेंगी मंच शेयर
BAFTA 2026 में दिखेगा आलिया भट्ट का जलवा, इंटरनेशनल सितारों संग करेंगी मंच शेयर
बॉलीवुड
फीमेल लीड फिल्मों में किस एक्ट्रेस की सबसे बड़ी ओपनिंग? आलिया भट्ट भी पीछे, नंबर 1 पर कौन?
फीमेल लीड फिल्मों में किस एक्ट्रेस की सबसे बड़ी ओपनिंग? आलिया भट्ट भी पीछे, नंबर 1 पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सऊदी अरब में दिखा रमजान का चांद, 18 फरवरी से पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान के पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
बिहार
बिहार में होगी शराबबंदी कानून की समीक्षा? RLM विधायक की मांग पर JDU ने साफ किया रुख
बिहार में होगी शराबबंदी कानून की समीक्षा? RLM विधायक की मांग पर JDU ने साफ किया रुख
क्रिकेट
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री; युनूस सरकार में निभा चुके ये जिम्मेदारी
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
नौकरी
झारखंड में लेक्चरर बनने का मौका, JPSC ने जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन; पढ़ें डिटेल्स
झारखंड में लेक्चरर बनने का मौका, JPSC ने जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन; पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
वोटर आईडी में एड्रेस ऑनलाइन बदलवाएं, ये रही प्रोसेस
वोटर आईडी में एड्रेस ऑनलाइन बदलवाएं, ये रही प्रोसेस
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget