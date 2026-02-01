हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सारा अली खान ने ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में ढाया कहर, तस्वीरें देख फैंस हुए दीवाने

सारा अली खान ने ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में ढाया कहर, तस्वीरें देख फैंस हुए दीवाने

Sara Ali Khan Photos: सारा अली खान ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो ब्लैक ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिस पर फैंस प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Feb 2026 12:50 PM (IST)
Sara Ali Khan Photos: सारा अली खान ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो ब्लैक ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिस पर फैंस प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर कर फैंस को दीवाना बनाती रहती हैं. अब एक बार फिर उन्होंने अपनी शानदार तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है. आइए देखते है उनकी ये नई तस्वीरें.

1/7
एक्ट्रेस सारा अली खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की है.
एक्ट्रेस सारा अली खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की है.
2/7
लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है, जिसमें वो काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस लग रही हैं.
लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है, जिसमें वो काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस लग रही हैं.
Published at : 01 Feb 2026 12:50 PM (IST)
Sara Ali Khan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

