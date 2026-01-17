रणवीर सिंह के बाहर होते ही 'डॉन 3' में लौटे शाहरुख खान? लेकिन सुपरस्टार ने रख दी है ये शर्त

'धुरंधर' की सुपर सक्सेस के बीच रणवीर सिंह ने ‘डॉन 3’ छोड़ दी थी. वहीं उनके इस फिल्म से बाहर होने के बाद, अब खबरें आ रही हैं कि शाहरुख खान अपनी यादगार भूमिका में वापसी कर सकते हैं. हालाकिं एक रिपोर्ट के मुताबिक किंग खान ने ‘डॉन’ के रूप में अपने कमबैक को लेकर एक शर्त रख दी है.

‘डॉन 3’ के लिए शाहरुख खान ने रख दी है एक शर्त

दरअसल टेलीचक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान ‘डॉन 3’ में कमबैक करने के लिए तैयार हैं और अपनी मशहूर भूमिका को फिर से निभाने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं. हालांकि, सुपरस्टार ने फरहान अख्तर के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में वापसी के लिए एक शर्त रखी है. खबरों के मुताबिक, शाहरुख खान तभी ‘डॉन 3’ में शामिल होंगे जब 'जवान' के निर्देशक एटली को डॉन फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा बनाया जाएगा. बताया जा रहा है कि किंग खान एटली को इस फिल्म के स्केल को अप करने और दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए शामिल करना चाहते हैं. हालांकि, अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

रणवीर सिंह ने डॉन 3 क्यों छोड़ी?

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद रणवीर सिंह की प्रायोरिटीज बदल गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, "वह संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने के इच्छुक हैं, और साथ ही, वह लगातार गैंगस्टर फिल्मों में नहीं दिखना चाहते, खासकर तब जब धुरंधर पहले ही इस जॉनर अपनी पहचान बना चुकी है."

डॉन 3 के बारे में

डॉन 3 मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. पहले, रणवीर के साथ लीड एक्ट्रेस के रूप में कियारा आडवाणी को साइन किया गया था. हालांकि, हालिया खबरों के अनुसार, उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है और उनकी जगह कृति सेनन ने ले ली है. हालांकि अभी तक लीड अभिनेत्री के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेटं नहीं की गई है.

डॉन 3 में विलेन की बात करें तो, खबरों के अनुसार, विक्रांत मैसी और विजय देवरकोंडा से इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने किरदार में गहराई की कमी के कारण इसे ठुकरा दिया.