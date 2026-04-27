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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर काला चश्मा लगाए कूल अवतार में दिखीं पलक तिवारी, टी-शर्ट पर इन शब्दों ने खींचा ध्यान

एयरपोर्ट पर काला चश्मा लगाए कूल अवतार में दिखीं पलक तिवारी, टी-शर्ट पर इन शब्दों ने खींचा ध्यान

Palak Tiwari Airport Look: हाल ही में पलक तिवारी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई. हालांकि उनकी टी-शर्ट ने सबका ध्यान खींचा.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 27 Apr 2026 06:09 PM (IST)
Palak Tiwari Airport Look: हाल ही में पलक तिवारी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई. हालांकि उनकी टी-शर्ट ने सबका ध्यान खींचा.

हर दिन किसी ने किसी सेलेब्स को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है. हाल ही में पलक तिवारी भी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जहां उनके आउटफिट ने सबका ध्यान खींचा.

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आज दोपहर एक्ट्रेस पलक तिवारी को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
आज दोपहर एक्ट्रेस पलक तिवारी को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
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इस दौरान पलक तिवारी काफी स्टाइलिश लुक में नजर आईं.
इस दौरान पलक तिवारी काफी स्टाइलिश लुक में नजर आईं.
Published at : 27 Apr 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Palak Tiwari Lukkhe

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