अनिल कपूर पर आदित्य पंचोली ने किया वार, बोले- 'भाई से कहकर तेजाब से मुझे करवा दिया था बाहर'

फिल्म इंडस्ट्री में अब नेपोटिज्म को लेकर काफी बहस होने लगी है लेकिन ये आज की बात नहीं है हमेशासे इंडस्ट्री में राजनीति और नेपोटिज्म रही है. कई बड़े कलाकार भी इसके शिकार हो चुके हैं. बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली भी 80 के दशक में इसका शिकार हुए थे. उन्हें 1988 में आई फिल्म तेजाब के लिए कास्ट किया गया था. वो पहले माधुरी दीक्षित के अपोजिट नजर आने वाले थे मगर बाद में उन्हें एक एक्टर ने रिप्लेस करवा दिया था. इस बारे में आदित्य ने खुद खुलासा किया है.

आदित्य पंचोली ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. अब उन्होंने बिना अनिल कपूर का नाम लिए निशाना साधा है. जिसके बाद से इंटरनेट पर खलबली मच गई है.आदित्य का कहना है कि उन्हें राजनीति की वजह से फिल्म से निकाल दिया गया था.

आदित्य पंचोली ने साधा निशाना

आदित्य पंचोली ने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म तेजाब को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने लिखा- 'मैं तेजाब (1988) के लिए माधुरी दीक्षित के अपोजिट ऑरिजिनल च्वाइस था. डायरेक्टर एन चंद्रा अभी भी ये कंफर्म कर सकते हैं. दुर्भाग्यवश, एक एक्टर ने अपने बड़े भाई (जो इंडस्ट्री में अभी भी एक्टिव हैं) से कहकर डायरेक्टर को इंफ्लुएंस करके मुझे रिप्लेस करवा दिया.और बाकी, जैसा वे कहते हैं, इतिहास है.'

I was the original choice for Tezaab (1988), opposite @MadhuriDixit . Director N. Chandra, still very much around can confirm this.



Unfortunately, an actor, through his elder brother (who remains active in the industry), influenced the director to replace me. The rest, as they… pic.twitter.com/0GsBvsK2KG — Aditya Pancholi (@AdityaRPancholi) October 27, 2025

आदित्य ने आगे लिखा- 'हाल ही में, मैंने एक एक्टर को अपनी नई रिलीज के प्रमोशन के दौरान नेपोटिज्म के बारे में बोलते देखा. मैं ये साफ कर दूं. फिल्म इंडस्ट्री में राजनीति नेपोटिज्म से कहीं ज्यादा गहरी है. पक्षपात, जोड़-तोड़ और सत्ता के खेल, पारिवारिक रिश्तों से कहीं ज़्यादा करियर को प्रभावित करते हैं.'

लोगों ने किए रिप्लाई

आदित्य पंचोली के पोस्ट पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- 'यह निश्चित रूप से अनिल कपूर की ओर इशारा था. क्योंकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी. खैर, कर्मा अपना पता नहीं भूले और एक भी सिनेमा देखने वाले को याद नहीं था कि उनका बेटा एक एक्टर है.'

