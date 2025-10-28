हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अनिल कपूर पर आदित्य पंचोली ने किया वार, बोले- 'भाई से कहकर तेजाब से मुझे करवा दिया था बाहर'

अनिल कपूर पर आदित्य पंचोली ने किया वार, बोले- 'भाई से कहकर तेजाब से मुझे करवा दिया था बाहर'

Aditya Pancholi Jibe At Anil Kapoor: आदित्य पंचोली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने इस बार ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद हर कोई चौंक गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 28 Oct 2025 07:41 AM (IST)
Preferred Sources

फिल्म इंडस्ट्री में अब नेपोटिज्म को लेकर काफी बहस होने लगी है लेकिन ये आज की बात नहीं है हमेशासे इंडस्ट्री में राजनीति और नेपोटिज्म रही है. कई बड़े कलाकार भी इसके शिकार हो चुके हैं. बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली भी 80 के दशक में इसका शिकार हुए थे. उन्हें 1988 में आई फिल्म तेजाब के लिए कास्ट किया गया था. वो पहले माधुरी दीक्षित के अपोजिट नजर आने वाले थे मगर बाद में उन्हें एक एक्टर ने रिप्लेस करवा दिया था. इस बारे में आदित्य ने खुद खुलासा किया है.

आदित्य पंचोली ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. अब उन्होंने बिना अनिल कपूर का नाम लिए निशाना साधा है. जिसके बाद से इंटरनेट पर खलबली मच गई है.आदित्य का कहना है कि उन्हें राजनीति की वजह से फिल्म से निकाल दिया गया था.

आदित्य पंचोली ने साधा निशाना
आदित्य पंचोली ने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म तेजाब को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने लिखा- 'मैं तेजाब (1988) के लिए माधुरी दीक्षित के अपोजिट ऑरिजिनल च्वाइस था. डायरेक्टर एन चंद्रा अभी भी ये कंफर्म कर सकते हैं. दुर्भाग्यवश, एक एक्टर ने अपने बड़े भाई (जो इंडस्ट्री में अभी भी एक्टिव हैं) से कहकर डायरेक्टर को इंफ्लुएंस करके मुझे रिप्लेस करवा दिया.और बाकी, जैसा वे कहते हैं, इतिहास है.'

आदित्य ने आगे लिखा- 'हाल ही में, मैंने एक एक्टर को अपनी नई रिलीज के प्रमोशन के दौरान नेपोटिज्म के बारे में बोलते देखा. मैं ये साफ कर दूं. फिल्म इंडस्ट्री में राजनीति नेपोटिज्म से कहीं ज्यादा गहरी है. पक्षपात, जोड़-तोड़ और सत्ता के खेल, पारिवारिक रिश्तों से कहीं ज़्यादा करियर को प्रभावित करते हैं.'

लोगों ने किए रिप्लाई
आदित्य पंचोली के पोस्ट पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- 'यह निश्चित रूप से अनिल कपूर की ओर इशारा था. क्योंकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी. खैर, कर्मा अपना पता नहीं भूले और एक भी सिनेमा देखने वाले को याद नहीं था कि उनका बेटा एक एक्टर है.'

Published at : 28 Oct 2025 07:41 AM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Anil Kapoor Aditya Pancholi
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

