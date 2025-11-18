हर महीने सिनेमाघरों में फिल्मों का क्लैश होता है और ये सिनेमालवर्स के लिए बड़ा फायेदमंद होता है क्योंकि उनके पास थिएटर में अलग-अलग जॉनर की फिल्मों को देखने के ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं. वही बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों का मुकाबला देखना भी दिलचस्प होता है.

इन सबके बीच साल के आखिरी महीने में यानी 5 दिसंबर को भी सिनेमाघरों में कई फिल्में एक साथ दस्तक दे रही हैं. इसी के साथ एक बार फिर बड़े पर्दे पर बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड फिल्मों का महाक्लैश देखने को मिलेगा. चलिए यहां 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट जान लेते हैं?

धुरंधर

आदित्य धर द्वारा निर्देशित, लिखित और प्रोड्यूस मच अवेटड रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ का ट्रेलर 18 नवंबर को रिलीज हुआ है और इसका ट्रेलर इतना धांसू है कि फैंस इसकी रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. बता दें कि ये फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ हो रही है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल ने अहम किरदार निभाया है.





अर्जुन उस्तरा

अर्जुन उस्तरा भी एक अपकमिंग हिंदी फिल्म है जो 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ होने वाली है. फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है और इसमें शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, गौरव शर्मा और गौतम शर्मा मुख्य किरदारों में होंगे. हालांकि मेकर्स ने अभी तक फिल्म के रिलीज डेट या इससे जुड़ी किसी भी डिटेल को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है.

वा वाथियार

कार्थी की 26वीं फिल्म, "वा वाथियार" एक तमिल कॉमेडी-ड्रामा है, जिसे नलन कुमारसामी ने लिखा और निर्देशित किया है. कार्थी के साथ फिल्म में कृति शेट्टी भी नजर आएंगीं. आनंद राज, राज किरण और करुणाकरण ने इस मूवी में सपोर्टिंग रोल प्ले किया है, जबकि सत्यराज विलेन के रोल में हैं. वा वाथियार का भी 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर धुरंधर सहित अन्य फिल्मों से क्लैश होगा.





'किल बिल द होल ब्लडी अफेयर'

टारनटिनो के फैंस, खुश हो जाइए! 'किल बिल द होल ब्लडी अफेयर' ' सागा भी 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हो रही है. 'किल बिल वॉल्यूम 1' अक्टूबर 2003 में और 'किल बिल वॉल्यूम 2' 2004 में रिलीज़ हुई थी जिसने दुनिया भर में 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी. 'किल बिल: द होल ब्लडी अफेयर' में उमा थुरमन, माइकल मैडसेन, लूसी लियू, विविका ए. फॉक्स, डेरिल हन्ना, डेविड कैराडाइन और सन्नी चिबा जैसे कलाकार शामिल हैं. कहानी दुल्हन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने बॉक्स द्वारा उस पर किए गए क्रूर हमले का बदला लेना चाहती है, जिससे वह चार साल तक कोमा में मृत्युशय्या पर पड़ी रहती है.



