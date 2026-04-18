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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: ये हैं 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट ओपनिंग डे ग्रॉसिंग फिल्में, जानिए कितने नंबर पर है 'भूत बंगला'?

Box Office: ये हैं 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट ओपनिंग डे ग्रॉसिंग फिल्में, जानिए कितने नंबर पर है 'भूत बंगला'?

2026 Highest Opening Day Grossers Indian Films: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. ऐसे में आपको 2026 की हाईएस्ट ओपनिंग डे ग्रॉसिंग फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 18 Apr 2026 08:19 PM (IST)
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अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. फिल्म ने ओपनिंग डे पर ठीक-ठाक कलेक्शन किया. ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 21.60 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं, सैकनिल्क के अनुसार, इसका नेट कलेक्शन 16 करोड़ रहा था. इस बेहतरीन शुरुआत के साथ ही फिल्म को दूसरे दिन बंपर उछाल मिली है. ऐसे में 2026 की हाईएस्ट ओपनिंग डे ग्रॉसिंग फिल्मों और 'भूत बंगला' की पोजिशन के बारे में बता रहे हैं. देखिए टॉप 10 की लिस्ट में किस-किस का नाम है.

ये हैं 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट ओपनिंग डे ग्रॉसिंग फिल्में

आईएमडीबी के अनुसार, 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट ओपनिंग डे ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में केवल 4 हिंदी फिल्मों के ही नाम शामिल हैं. वहीं, 6 साउथ की फिल्में हैं. अक्षय की फिल्म 'भूत बंगला' भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है. देखिए लिस्ट-

फिल्में ओपनिंग डे ग्रॉस कलेक्शन
धुरंधर 2 205.2 करोड़
द राजा साब 100.6 करोड़
माना शंकरा वर प्रसाद गारू 71.2 करोड़
उस्ताद भगत सिंह 48.2 करोड़
बॉर्डर 2 41.6 करोड़
पराशक्ति 24.8 करोड़
भूत बंगला 23.6 करोड़
अदू 3 17.8 करोड़
अनगनगा ओका राजू 14.8 करोड़
डकैत एक प्रेम कथा 13.7 करोड़

गौरतलब है कि अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' 2026 की हाईएस्ट ओपनिंग डे ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में 7वें नंबर पर है. IMDb के अनुसार, फिल्म का पहले दिन ग्रॉस कलेक्शन 23.6 करोड़ रहा.

'भूत बंगला' का दूसरे दिन का कलेक्शन

बहरहाल, अगर अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो मूवी शनिवार को तेजी से कमाई कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन इंडिया में 12.25 करोड़ और पेड़ प्रीव्यूज में 3.75 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं, फिल्म ने दूसरे दिन रात 8 बजे तक 11.11 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन अभी तक 27.11 करोड़ हो चुका है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

इसके साथ ही अगर 'भूत बंगला' की कहानी के बारे में बात करें तो इसमें एक 350 साल पुरानी हवेली की कहानी को दिखाया गया है, जो कि हॉरर प्लेस है. ये हवेली अक्षय को विरासत में मिलती है, जहां पर कोई भी शादी करने जाता है तो वो गायब हो जाता है. इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ही हॉरर और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगा है.

(डिस्क्लेमर: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क और आईएमडीबी से लिए गए हैं.)

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Published at : 18 Apr 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Box Office Bhooth Bangla
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