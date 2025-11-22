हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: '120 बहादुर' को मिलने लगे दर्शक, तेजी से बढ़ी फरहान अख्तर की फिल्म की कमाई

120 Bahadur Box Office Collection Day 2: फरहान अख्तर ओपनिंग डे पर धीमी शुरुआत कर पाई थी. लेकिन दूसरे ही दिन फिल्म ने स्पीड पकड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर कमाई की स्पीड बढ़ा ली है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 22 Nov 2025 05:21 PM (IST)
फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' को दर्शक मिलने शुरू हो गए हैं. फिल्म ओपनिंग डे पर साथ में रिलीज हुई 'मस्ती 4' से पिछड़ गई लेकिन आज फिल्म की कमाई में इजाफा होता दिख रहा है और ये विवेक-रितेश की कॉमेडी फिल्म पर भारी पड़ती दिख रही है.

1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में भारत के 120 बहादुर जवान चीन के 3000 सैनिकों से भिड़ गए थे. इसी असली कहानी पर बेस्ड इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितनी कमाई की है, यहां जानते हैं.

'120 बहादुर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर धीमी शुरुआत की. पहले दिन सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म का कलेक्शन 2.25 करोड़ रही. वहीं आज यानी दूसरे दिन 5:20 बजे तक फिल्म ने 1.62 करोड़ कमाते हुए टोटल 3.87 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'120 बहादुर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फरहान की इस फिल्म को बनाने में फिल्मीबीट के मुताबिक 85 करोड़ रुपये खर्च हुए. फिल्म ने ओपनिंग डे पर सैक्निल्क के मुताबिक 2.70 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. यानी फिल्म ओपनिंग डे पर विदेशों में कुछ खास कमान नहीं कर पाई. पहले दिन सिर्फ विदेशों से हुई कमाई देखें तो ये 35 लाख ही रही.

 
 
 
 
 
'120 बहादुर' के बारे में

इस फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह का रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले किया है. फिल्म में वो लीड रोल में हैं. फिल्म के डायरेक्शन की कमान संभाली है रजनीश घई ने और इसे लिखा है सुमित अरोड़ा और राजीव मेनन ने.

फिल्म को लेकर एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में बताया है कि 120 बहादुरों की इस असली कहानी को और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता था. फिल्म को 3 स्टार देते हुए ठीकठाक बताया गया है. साथ ही, ये भी कहा गया है कि अगर 120 बहादुरों की इस कहानी को जानना चाहते हैं तो फिल्म जरूर देख लें.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 22 Nov 2025 05:19 PM (IST)
Farhan Akhtar Box Office BOX OFFICE COLLECTION 120 Bahadur Box Office Collection
