निरहुआ ने रानी चटर्जी का कहा- 'मंथरा' तो एक्ट्रेस ने किया पलटवार, बोलीं- 'सभी राम हैं यहां'

जियो हॉटस्टार के शो 'भोजपुरी बवाल' का बवाल अब शो के बाहर भी होने लगा है. शो का बवाल इस तरह से बढ़ता दिखाई दे रहा है कि सेलेब्स एक-दूसरे पर निशाना सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो के जरिए साध रहे हैं और तीखा पलटवार कर रहे हैं. इसी बीच शो खत्म होने वाला है और इसका ग्रांड फिनाले चल रहा है. ऐसे में हालिया एपिसोड में निरहुआ दिनेश लाल यादव स्टैंडअप कॉमेडी करते दिखे थे और इस दौरान उन्होंने रानी चटर्जी को मंथरा कहा था, जिस पर अब एक्ट्रेस ने पलटवार किया है.

दरअसल, 'भोजपुरी बवाल' में रानी चटर्जी, काजल राघवानी को सपोर्ट करने के लिए पहुंची थीं, जहां पर उन्होंने उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए कहा था, जिसके बाद बवाल भी मचा था. निरहुआ और आम्रपाली से झगड़ा भी हुआ था. ऐसे में जब ग्रांड फिनाले में रानी नहीं आईं तो काजल से निरहुआ ने कहा था, 'मंथरा नहीं आईं, जो लड़ाई लगवाकर गायब हो गईं.' इस पर रानी चटर्जी ने तीखा हमला किया और कहा, 'यहां सब राम हैं. आपके साथ बैठकर जो एक्ट्रेस हंस रही थीं वो सीता हैं.'

यह भी पढ़ें: सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री

रानी चटर्जी ने निरहुआ पर किया पलटवार

रानी चटर्जी इंस्टाग्राम पर लाइव आईं और निरहुआ पर पलटवार करते हुए कहा, 'इंस्टाग्राम पर मुझे एक क्लिप दिखी, जिसमें भोजपुरी बवाल में दिनेश जी कह रहे हैं कि अरे मंथरा नहीं आईं. असली मंथरा को रानी जी ही है आग तो उन्होंने ही लगाई है. ठीक है मैं मंथरा ही सही. मैं स्वीकार भी कर लूंगी. लेकिन मुझे बताइए कि अगर आप राम हैं और वहां जो बैठकर मंच के नीचे हीरोइनें हंस रही थीं वो सीता स्वरूप हैं? तो ठीक हैं मैं मंथरा हूं. पर आप ये शोर कीजिए कि आप राम और वो सारी की सारी सीता स्वरूप हैं.'

View this post on Instagram A post shared by Rani Chatterjee (@ranichatterjeeofficial)

रानी आगे अपनी सफाई देते हुए कहा, 'मैं ऑडियंस से कहना चाहती हूं कि मैं रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में गई थी क्योंकि मुझे अप्रोच किया गया था एक एपिसोड के लिए. इसमें मुझे काजल राघवानी को सपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था. फिर मुझे अन्य एपिसोड के लिए भी अप्रोच किया गया तो मैं गई. मैंने वो बोला जो था. मैं कंटेस्टेंट नहीं थी.'

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर' में रेप सीन से बुरी तरह टूट गई थीं रसिका दुग्गल, कहा- 'बेबस हालत में...'

रानी ने निरहुआ को कहा 'शकुनी'

रानी ने आगे कहा, 'ये मेरे लिए छोटी बातें हैं. क्योंकि ना तो मैं कभी किसी से डरी कि मुझे फिल्म से निकाल दिया जाएगा. मैं नहीं डरी कभी. मैंने अपना काम किया अपने दम पर किया. दिनेश जी अगर आप राम हैं तो हम तो मंथरा हैं. हमें क्या पता था कि आपको खुद की रियलिटी देखकर बुरा लग जाएगा.'

रानी ने वीडियो शेयर करने के साथ ही निशाना साधने का कैप्शन भी लिखा है, 'जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते. दिनेश लाल यादव मैं मंथरा और आप शकुनी मामा. सब सति सावित्री हैं यहां.' इसके अलावा रानी ने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी अपने दो वीडियोज शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि वो सबूतों के साथ सब कुछ पब्लिक के सामने रख देंगी. अगर उनके खिलाफ किसी ने भी कुछ भी बोलने की कोशिश की.