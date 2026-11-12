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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाछठ पर साड़ी में दिखना है सबसे खूबसूरत, तो भोजपुरी हसीनाओं के इन शानदार लुक्स से लें इंस्पिरेशन!

छठ पर साड़ी में दिखना है सबसे खूबसूरत, तो भोजपुरी हसीनाओं के इन शानदार लुक्स से लें इंस्पिरेशन!

छठ पूजा पर साड़ी में खूबसूरत दिखने के लिए अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. कोई पीली तो कोई लाल और हरी साड़ी में दिल जीत रही है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2026 02:39 PM (IST)
छठ पूजा पर साड़ी में खूबसूरत दिखने के लिए अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. कोई पीली तो कोई लाल और हरी साड़ी में दिल जीत रही है.

छठ पूजा पर साड़ी में खूबसूरत दिखने के लिए अक्षरा सिंह के ग्रीन, रानी चटर्जी और आम्रपाली दुबे के येलो साड़ी लुक से आइडिया ले सकती हैं. वहीं, मोनालिसा, काजल राघवानी, अंजना सिंह और नीलम गिरी के रेड और स्काई ब्लू लुक भी ट्राई कर सकती हैं.

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छठ पूजा का त्योहार बस आने ही वाला है. इस मौके पर महिलाएं पूजा की तैयारियों के साथ-साथ अपने आउटफिट की तैयारी भी करती नजर आ रही हैं. इस खास अवसर पर महिलाएं अक्सर साड़ी पहनना पसंद करती हैं. अगर आप भी छठ पूजा पर ट्रेडिशनल और खूबसूरत लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो अक्षरा सिंह के ग्रीन साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
छठ पूजा का त्योहार बस आने ही वाला है. इस मौके पर महिलाएं पूजा की तैयारियों के साथ-साथ अपने आउटफिट की तैयारी भी करती नजर आ रही हैं. इस खास अवसर पर महिलाएं अक्सर साड़ी पहनना पसंद करती हैं. अगर आप भी छठ पूजा पर ट्रेडिशनल और खूबसूरत लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो अक्षरा सिंह के ग्रीन साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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रानी चटर्जी का पीली साड़ी वाला लुक छठ पूजा के लिए एकदम परफेक्ट है. इस साड़ी के साथ हल्की ज्वेलरी आपके लुक को और खूबसूरत बना सकती है. यह लुक उन लड़कियों के लिए बेहतरीन है, जो इस छठ पूजा पर सिंपल के साथ एलिगेंट अंदाज अपनाना चाहती हैं.
रानी चटर्जी का पीली साड़ी वाला लुक छठ पूजा के लिए एकदम परफेक्ट है. इस साड़ी के साथ हल्की ज्वेलरी आपके लुक को और खूबसूरत बना सकती है. यह लुक उन लड़कियों के लिए बेहतरीन है, जो इस छठ पूजा पर सिंपल के साथ एलिगेंट अंदाज अपनाना चाहती हैं.
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आम्रपाली दुबे का पीली साड़ी वाला लुक भी छठ पूजा के लिए एकदम परफेक्ट है. अगर आपको साड़ी के साथ हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद है, तो यह लुक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. पीली साड़ी के साथ बड़ी नथ, चूड़ियां और मांग में सिंदूर लगाकर आप भी छठ पूजा पर इस अंदाज में तैयार हो सकती हैं.
आम्रपाली दुबे का पीली साड़ी वाला लुक भी छठ पूजा के लिए एकदम परफेक्ट है. अगर आपको साड़ी के साथ हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद है, तो यह लुक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. पीली साड़ी के साथ बड़ी नथ, चूड़ियां और मांग में सिंदूर लगाकर आप भी छठ पूजा पर इस अंदाज में तैयार हो सकती हैं.
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अगर आप इस छठ पूजा पर कुछ अलग रंगों का कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहती हैं, तो मोनालिसा का यह लुक अपना सकती हैं. पीली साड़ी के साथ लाल ब्लाउज पहनकर आप अपने लुक को खास बना सकती हैं. इसके साथ मैचिंग चूड़ियां और गोल्ड ज्वेलरी आपके लुक में चार चांद लगा देंगी.
अगर आप इस छठ पूजा पर कुछ अलग रंगों का कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहती हैं, तो मोनालिसा का यह लुक अपना सकती हैं. पीली साड़ी के साथ लाल ब्लाउज पहनकर आप अपने लुक को खास बना सकती हैं. इसके साथ मैचिंग चूड़ियां और गोल्ड ज्वेलरी आपके लुक में चार चांद लगा देंगी.
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अगर आप इस छठ पूजा पर बनारसी साड़ी के साथ लाल रंग पहनना चाहती हैं, तो काजल राघवानी का यह लुक आपके लिए परफेक्ट है. लाल बनारसी साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी, बड़ी नथ और सिर पर पल्लू लेकर आप भी खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक अपना सकती हैं.
अगर आप इस छठ पूजा पर बनारसी साड़ी के साथ लाल रंग पहनना चाहती हैं, तो काजल राघवानी का यह लुक आपके लिए परफेक्ट है. लाल बनारसी साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी, बड़ी नथ और सिर पर पल्लू लेकर आप भी खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक अपना सकती हैं.
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अगर आपको सिंपल के साथ खूबसूरत साड़ी पहनना पसंद है, तो अंजना सिंह का यह रेड साड़ी लुक ट्राई कर सकती हैं. इसके साथ मैचिंग चूड़ियां, बिंदी और हल्का मेकअप आपके लुक को और खूबसूरत बना देगा.
अगर आपको सिंपल के साथ खूबसूरत साड़ी पहनना पसंद है, तो अंजना सिंह का यह रेड साड़ी लुक ट्राई कर सकती हैं. इसके साथ मैचिंग चूड़ियां, बिंदी और हल्का मेकअप आपके लुक को और खूबसूरत बना देगा.
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अगर आप इस छठ पूजा पर लाल और पीली साड़ी से कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो नीलम गिरी की स्काई ब्लू साड़ी से आइडिया ले सकती हैं. इसके साथ मैचिंग ब्लाउज, हल्की ज्वेलरी और हल्का मेकअप आपके लुक को सादा और खूबसूरत बनाएगा.
अगर आप इस छठ पूजा पर लाल और पीली साड़ी से कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो नीलम गिरी की स्काई ब्लू साड़ी से आइडिया ले सकती हैं. इसके साथ मैचिंग ब्लाउज, हल्की ज्वेलरी और हल्का मेकअप आपके लुक को सादा और खूबसूरत बनाएगा.
Published at : 12 Nov 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja

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