छठ पर साड़ी में दिखना है सबसे खूबसूरत, तो भोजपुरी हसीनाओं के इन शानदार लुक्स से लें इंस्पिरेशन!

छठ पूजा का त्योहार बस आने ही वाला है. इस मौके पर महिलाएं पूजा की तैयारियों के साथ-साथ अपने आउटफिट की तैयारी भी करती नजर आ रही हैं. इस खास अवसर पर महिलाएं अक्सर साड़ी पहनना पसंद करती हैं. अगर आप भी छठ पूजा पर ट्रेडिशनल और खूबसूरत लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो अक्षरा सिंह के ग्रीन साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.