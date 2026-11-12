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छठ पर साड़ी में दिखना है सबसे खूबसूरत, तो भोजपुरी हसीनाओं के इन शानदार लुक्स से लें इंस्पिरेशन!
छठ पूजा पर साड़ी में खूबसूरत दिखने के लिए अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. कोई पीली तो कोई लाल और हरी साड़ी में दिल जीत रही है.
छठ पूजा पर साड़ी में खूबसूरत दिखने के लिए अक्षरा सिंह के ग्रीन, रानी चटर्जी और आम्रपाली दुबे के येलो साड़ी लुक से आइडिया ले सकती हैं. वहीं, मोनालिसा, काजल राघवानी, अंजना सिंह और नीलम गिरी के रेड और स्काई ब्लू लुक भी ट्राई कर सकती हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 02:39 PM (IST)
Tags :Chhath Puja
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