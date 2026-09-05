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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर' में रेप सीन से बुरी तरह टूट गई थीं रसिका दुग्गल, कहा- 'बेबस हालत में...'

'मिर्जापुर' में रेप सीन से बुरी तरह टूट गई थीं रसिका दुग्गल, कहा- 'बेबस हालत में...'

Rasika Dugal On Rape Scene: 'मिर्जापुर द मूवी' में रसिका दुग्गल के किरदार बीना त्रिपाठी को काफी पसंद किया गया है. ऐसे में उन्होंने अपने रेप सीन को लेकर बात की और कहा कि वो बुरी तरह से टूट गई थीं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Sep 2026 03:05 PM (IST)
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प्राइम वीडियो की सीरीज 'मिर्जापुर' पर बनी फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस लूट लिया है. फिल्म सिनेमाघरों में आते ही छा गई है और इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. ओटीटी के जैसे ही कालीन भैया, गुड्डू पंडित, मुन्ना भैया और बबलू पंडित फिर से छा गए हैं. वहीं, इसके पॉपुलर किरदारों में से एक बीना त्रिपाठी का भी रोल है, जिसे रसिका दुग्गल ने प्ले किया है और इसमें भी उनके इंटीमेट सीन्स हैं. सीरीज में उनके रेप सीन काफी चर्चा में रहे, जिसे लेकर एक्ट्रेस ने कहा कि उसे देखकर वो बुरी तरह से टूट गई थीं. 

रसिका के लिए क्या रहा चैलेंजिंग?

'मिर्जापुर' फ्रेंचाइजी में अपने किरदार को लेकर रसिका दुग्गल ने क्रेडिट राइटर को दिया कि उन्होंने काम करने के लिए उनके किरदार को मजबूत आधार दिया. एक्ट्रेस ने हाल ही में एनडीटीवी से बातचीत में कहा, 'मेरे लिए बीना त्रिपाठी के इमोशन को समझने के लिए ये कभी भी चैलेंजिंग नहीं रहा. ये पेपर पर था. चैलेंजिंग था सिर्फ बीना की बॉडी लेंग्वेज को अपनाना. जब मैंने पहली बार स्टोरी सुनी तो मेरा इंप्रेशन था कि बीना कमर में जाती है और लोग उसे पलट करते देखते हैं.'

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 की तीसरी बिगेस्ट ओपनर, 'आवारापन 2' समेत तोड़े 8 फिल्मों के रिकॉर्ड

रसिका का डिस्टर्बिंग मोमेंट

इसके साथ ही रसिका दुग्गल 'मिर्जापुर' में उनके लिए सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट के बारे में बताती हैं कि जब बीना को उसके ससुर के साथ संबंध बंदूक की नोक पर बनाने पड़ते हैं. रसिका बताती हैं, 'मुझे इस कहानी में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब भी बीना से उसका कंट्रोल या अधिकार छीन लिया जाता है. तो वो वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है. मेरे लिए वो पल बहुत ही भावुक करने वाला था जब पहले सीजन के आखिर में बीना दरवाजा बंद करती है. ऐसा करते हुए उसमें एक तरह की हार मान लेने वाली भावना दिखती है.'

 
 
 
 
 
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बीना की बेबसी देख टूट गईं रसिका

रसिका आगे बताती हैं, 'उसे पता था कि एक दिन ऐसा होगा ही और उसे उस स्थिति से गुजरना ही होगा. बंदूक की नोक पर उसका रेप किया गया था. बीना को ऐसी बेबस हालत में देखकर मैं अंदर तक टूट गई थी. वो हमेशा आत्मविश्वास से भरी और हर चीज पर कंट्रोल रखने वाली रही है लेकिन अब वो बेबस हालत में है.'

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर द मूवी' ने 5 फिल्मों का बिगाड़ा खेल, 'टॉक्सिक' समेत इनको हुआ भारी नुकसान

'मिर्जापुर द मूवी' में रसिका ने लूट ली लाइमलाइट

अब फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' में रसिका दुग्गल एक बार फिर से नजर आई हैं और इस बार वो बड़े पर्दे पर बीना त्रिपाठी के कैरेक्टर में छा गई हैं. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म में उनके किरदार को काफी ट्विस्ट के साथ दिखाया है. इसमें पंकज के साथ एक्ट्रेस इंटीमेट सीन तो देती हैं साथ ही उनके लवर बने एक्टर मोहित मलिक के साथ ही बोल्ड सीन्स देती हैं.
 
'मिर्जापुर द मूवी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया है. इसने पहले दिन 8 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसी के साथ ही ये 2026 की तीसरी बिगेस्ट ओपनिंग करने वाली फिल्म बन चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार, इस मूवी ने 25.75 करोड़ का बिजनेस ओपनिंग डे पर किया.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Sep 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
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