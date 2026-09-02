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आम्रपाली दुबे कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें एक्ट्रेस की एजुकेशन
भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है. आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में.
आम्रपाली दुबे ने भवन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और भोजपुरी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई.
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Published at : 02 Sep 2026 03:19 PM (IST)
Tags :Amrapali Dubey
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