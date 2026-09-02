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आम्रपाली दुबे कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें एक्ट्रेस की एजुकेशन

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है. आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 02 Sep 2026 03:19 PM (IST)
भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है. आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में.

आम्रपाली दुबे ने भवन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और भोजपुरी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई.

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आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है.
आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है.
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आम्रपाली दुबे की शुरुआती पढ़ाई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई. बचपन से ही वह पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियों में भी एक्टिव थीं.
आम्रपाली दुबे की शुरुआती पढ़ाई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई. बचपन से ही वह पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियों में भी एक्टिव थीं.
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स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आम्रपाली ने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई का रुख किया.
स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आम्रपाली ने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई का रुख किया.
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आम्रपाली दुबे ने मुंबई के भवन्स कॉलेज से अपनी कॉलेज की पढ़ाई की.
आम्रपाली दुबे ने मुंबई के भवन्स कॉलेज से अपनी कॉलेज की पढ़ाई की.
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कॉलेज के दिनों में आम्रपाली की दिलचस्पी एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगी और उन्होंने मनोरंजन की दुनिया में करियर बनाने का फैसला किया.
कॉलेज के दिनों में आम्रपाली की दिलचस्पी एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगी और उन्होंने मनोरंजन की दुनिया में करियर बनाने का फैसला किया.
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पढ़ाई पूरी करने के बाद आम्रपाली ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और टीवी से अपने करियर की शुरुआत की.
पढ़ाई पूरी करने के बाद आम्रपाली ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और टीवी से अपने करियर की शुरुआत की.
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बाद में उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम किया और अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं.
बाद में उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम किया और अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं.
Published at : 02 Sep 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Amrapali Dubey

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