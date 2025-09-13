पवन सिंह Vs खेसारी लाल यादव: कौन है ज्यादा अमीर? दोनों भोजपुरी के बड़े स्टार लेकिन दौलत-शोहरत में बड़ा फर्क
Pawan Singh Vs Khesari Lal Yadav: भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ही हमेशा छाए रहते हैं. दोनों ही फिल्मों से मोटी कमाई करते हैं. आइए आपको बताते हैं कौन ज्यादा अमीर है.
भोजपुरी स्टार्स भी अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. अब कोई भी पार्टी हो तो वो भोजपुरी गाने के बिना पूरी ही नहीं होती है. भोजपुरी स्टार्स अब बॉलीवुड में भी धीरे-धीरे एंट्री मार रहे हैं. पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. खेसारी जहां बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं वहीं पवन सिंह इन दिनों राइज एंड फॉल में नजर आ रहे हैं. दोनों भोजपुरी स्टार्स में से कौन ज्यादा अमीर है आइए आपको बताते हैं.
View this post on Instagram
कौन है ज्यादा अमीर
खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक दूसरे को फिल्मों में तो टक्कर देते ही हैं. साथ ही नेटवर्थ के मामले में भी दोनों ज्यादा पीछे नहीं हैं. कांटे की टक्कर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक खेसारी लाल यादव की नेटवर्थ 14 करोड़ है. वो एक फिल्म के लिए 50-60 लाख रुपये चार्ज करते हैं. वहीं स्टेज शो के लिए 10-15 लाख रुपये चार्ज करते हैं. खेसारी लाल यादव ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है जिसके बाद वो इस मुकाम पर जाकर पहुंचे हैं. वहीं पवन सिंह की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 16 करोड़ है. बिहार की कराकाट सीट के लिए उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था. फाइल किए गए नामिनेशन के मुताबिक, पवन सिंह के पास चल संपत्ति 5 करोड़ 4 लाख 93 हजार 819 रुपये है और अचल संपत्ति 10 करोड़ 31 लाख 38 हजार 840 रुपये है.
View this post on Instagram
इसका मतलब ये है कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव से ज्यादा अमीर हैं. हालांकि दोनों की नेटवर्थ में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है. दोनों फिल्मों के साथ नेटवर्थ में भी टक्कर दे रहे हैं.
ये भी पढ़ें: दिशा पाटनी की बहन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में खुशबू सबको देती हैं टक्कर
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL