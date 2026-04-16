थिएटर और OTT पर राज करने आ रहे हैं दिनेश लाल यादव, ये 7 प्रोजेक्ट्स करेंगे बॉक्स ऑफिस पर धमाका

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ ‘निरहुआ’ का इस साल महाकमबैक हो रहा है. दरअसल जुबली स्टार बड़े पर्दे पर और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने 7 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ छाने की तैयारी में हैं. चलिए यहां जान लेते हैं कि ‘निरहुआ’ की साल 2026 में कौन सी मेगा बजट फिल्में और सीरीज आने वाली हैं.

'पटना से पाकिस्तान 2’

‘निरहुआ’ की मच अवेटेड फिल्मों में 'पटना से पाकिस्तान 2’ शामिल है. हाल ही में इस फिल्म का “फर्स्ट लुक” जारी हुआ था जिसे देखने के बाद फैंस में फिलम को लेकर एक्साइटमेंट पीक पर है. बता दें कि इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट ब्लॉकबस्टर था. वहीं 'पटना से पाकिस्तान 2’ में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि सेजल साहू, सपना चौहान, मीर सरवर, सुशील सिंह, मनोज टाइगर, संजय पांडेय, अमित शुक्ला, साहिल सिद्दीकी, विकास मेहता, भूपेंद्र सिंह, शंभू राणा और धामा वर्मा जैसे कई कलाकार भी अहम रोल में दिखेंगे. इतनी बड़ी स्टारकास्ट की वजह से भी फिल्म को लेकर खूब चर्चा है.





मेरे हसबैंड की शादी है

‘निरहुआ’ की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में मेरे हसबैंड की शादी है भी शामिल है. ये एक रोमांटिक भोजपुरी फिल्म है.इसमें निरहुआ संग आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी नजर आएंगीं.

जुगल मास्टर

जुगल मास्टर भी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की इस साल रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. इस फिल्म में दिनेश लाल यादव (निरहुआ) और रक्षा गुप्ता मुख्य भूमिका में हैं. लाल बाबू पंडित द्वारा निर्देशित और अमित कुमार गुप्ता द्वारा निर्मित इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही रिलीज होने वाली है. जैसा कि रक्षा गुप्ता के इंस्टाग्राम पोस्ट में देखा गया है, इसमें एक रोमांटिक कहानी दिखाई गई है.

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निरहुआ हिंदुस्तानी 5

भोजपुरी की सबसे हिट फ्रेंचाइजी 'निरहुआ हिंदुस्तानी' का पांचवां पार्ट 'निरहुआ हिंदुस्तानी 5' भी इसी साल रिलीज हो सकता है. इस फिल्म में एक बार फिर दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और आम्रपाली दुबे की सुपरहिट जोड़ी धमाल मचाती नजर आएगी. जानकारी के मुताबिक फिल्म की शूटिंग विदेशी लोकेशन में हुई है.

'चार फेरे सात वचन'

‘निरहुआ’ की अपकमिंग फिल्मों में 'चार फेरे सात वचन' भी शामिल है. इस मूवी में वे एक्शन अवतार में दिखेंगे. फिल्म में आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह भी अहम रोल प्ले करती नजर आएंगी. इसी टीजर कुछ टाइम पहले रिलीज हुआ था जिसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और फैंस अब इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में एक्शन के साथ रोमांस की डोज मिलेगी.



दुपहिया सीजन 2

‘निरहुआ’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी धूम मचाने की तैयारी में हैं. उनकी सीरीज दुपहिया सीजन 2 को लेकर काफी चर्चा है. सीरीज में गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, शिवानी रघुवंशी और भुवन अरोड़ा भी हैं. दुपहिया सीजन 2 में‘निरहुआ’ काफी मजेदार किरदार में नजर आएंगे. ये सीरीज प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.

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मामला लीगल है 2

इन दिनों ‘निरहुआ’ की सीरीज मामला लीगल है 2 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इस सीरीज में ‘निरहुआ’ के काम को काफी पसंद किया जा रहा है. रवि किशन के लीड रोल वाला इसका पहला पार्ट भी काफी हिट रहा था.