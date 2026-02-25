हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाबिहार के रहने वाले मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी क्यों नहीं करते भोजपुरी फिल्में? निरहुआ ने बताई वजह

बिहार के रहने वाले मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी क्यों नहीं करते भोजपुरी फिल्में? निरहुआ ने बताई वजह

Nirahua on Bhojpuri Industry: सुपरस्टार निरहुआ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री को लेकर कई बातें की है. साथ ही मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी के भोजपुरी फिल्मों में काम न करने रीजन बताया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 08:37 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों फिर चर्चा में हैं. वजह है उनका हालिया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने खुलकर अपने करियर, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की छवि और दूसरे बड़े कलाकारों को लेकर बात की. बातचीत के दौरान उनसे एक ऐसा सवाल पूछा गया, जो अक्सर लोगों के मन में आता है.

इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े कलाकार बिहार से हैं, वे अपने बिहारी होने पर गर्व भी जताते हैं, लेकिन फिर वे भोजपुरी फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? क्या इसकी वजह भोजपुरी सिनेमा की छवि है, जो सालों में बनी है? क्या उन्हें लगता है कि भोजपुरी फिल्मों से जुड़ने पर उनके ऊपर 'बी-ग्रेड' का टैग लग सकता है?

कलाकारों को होता है इस बात का डर

इस सवाल पर निरहुआ ने कहा कि असली कारण कुछ और ही है. उनके मुताबिक, सबसे बड़ा डर यह होता है कि लोग क्या कहेंगे. अगर कोई कलाकार एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना चुका है और फिर दूसरी इंडस्ट्री में काम करने जाता है, तो लोग तरह-तरह की बातें बनाने लगते हैं. जैसे- 'क्या वहां काम नहीं मिल रहा था, इसलिए यहां आ गए?' मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों ने हिंदी सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. उन्होंने अपने दम पर एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है. ऐसे में अगर वे भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं, तो कुछ लोग इसे गलत नजरिए से भी देख सकते हैं. यह डर स्वाभाविक है. हर कलाकार अपनी बनाई हुई छवि और सम्मान को लेकर सतर्क रहता है.

भोजपुरी इंडस्ट्री अब बदल रहा है...

निरहुआ ने यह भी माना कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक खास इंडस्ट्री में काम करता है और वहां उसे पहचान, सम्मान और सफलता मिलती है, तो वह अपने उस दायरे से बाहर निकलने में थोड़ा हिचकिचाता है. हालांकि निरहुआ ने किसी पर आरोप नहीं लगाया, न ही भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर गलत बातें कही. बता दें, भोजपुरी सिनेमा को लेकर अक्सर बहस होती रही है, कभी उसकी कहानी पर, कभी उसकी छवि पर. लेकिन निरहुआ का मानना है कि समय के साथ सब बदल रहा है. दर्शकों की पसंद भी बदल रही है और कंटेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 25 Feb 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Pankaj Tripathi Manoj Bajpayee Dinesh Lal Yadav 'Nirahua'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
'अवैध संबंध पर लिखे..' निरहुआ ने बताया आखिर क्यों भोजपुरी एक्टर्स और सिंगर्स में नाभि को लेकर है ऑब्सेशन
निरहुआ ने बताया आखिर क्यों भोजपुरी एक्टर्स और सिंगर्स में नाभि को लेकर है ऑब्सेशन
भोजपुरी सिनेमा
भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह के खिलाफ कुर्की की नोटिस जारी, रुपये वापस नही करने- धमकी देने का आरोप
भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह के खिलाफ कुर्की की नोटिस जारी, रुपये वापस नही करने- धमकी देने का आरोप
भोजपुरी सिनेमा
लाइव शो में भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय के साथ हुई बदतमीजी, एंकर ने पूछा- 'रेट क्या है', मचा बवाल
लाइव शो में भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय के साथ हुई बदतमीजी, एंकर ने पूछा- 'रेट क्या है', मचा बवाल
भोजपुरी सिनेमा
निरहुआ की कितनी शादियां हुई हैं? कौन है असली वाइफ, भोजपुरी सुपरस्टार के बारे में जानें सब कुछ
निरहुआ की कितनी शादियां हुई हैं? कौन है असली वाइफ, भोजपुरी सुपरस्टार के बारे में जानें सब कुछ
Advertisement

वीडियोज

Rashmika Mandanna & Vijay Deverakonda Wedding: करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ये Star Couple!
Mahesh Babu और SS Rajamouli की हाथापाई, Varanasi की शूटिंग के बीच Video Viral!
Chitra Tripathi: स्वामी से लड़े ब्रह्मचारी, धर्मयुद्ध की बारी? | Avimukteshwaranand | POCSO Case
Vasudha: देव-वसुधा की जोड़ी पर चंद्रिका देवी का इम्तिहान
Tarique Rahman को Army Reshuffle की इतनी जल्दी क्या थी ? असली खेल समझिए! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit Live Updates: इजरायल की संसद में संबोधित करेंगे PM मोदी, नेतन्याहू के साथ हुई 'सीक्रेट मीटिंग'
Live: इजरायल की संसद में संबोधित करेंगे PM मोदी, नेतन्याहू के साथ हुई 'सीक्रेट मीटिंग'
महाराष्ट्र
DA Hike: महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा, त्यौहारों से पहले सरकार ने दिया तोहफा
महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा, त्यौहारों से पहले सरकार ने दिया तोहफा
क्रिकेट
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
टेलीविजन
तान्या मित्तल का गोल्ड iPhone हुआ वायरल, भगवान राम की तस्वीर ने फैंस को किया हैरान
तान्या मित्तल का गोल्ड iPhone हुआ वायरल, भगवान राम की तस्वीर ने फैंस को किया हैरान
इंडिया
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
शिक्षा
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget