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पूल में रेड बिकिनी पहन मोनालिसा ने दिखाई कातिल अदाएं, तस्वीरों ने इंटनेट पर लगा दी आग
Monalisa Viral Photos: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने पूल में रेड बिकिनी पहनकर फैंस का दिल जीत लिया है. 43 साल की उम्र में भी उनका फिट और ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
भोजपुरी और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो रेड बिकिनी में पूल के पास नजर आ रही हैं. 43 साल की उम्र में भी मोनालिसा का फिगर और स्टाइल कई युवा स्टार्स को टक्कर दे रहा है. उनके सिजलिंग पोज और अदाओं ने फैंस को दीवाना बना दिया है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और फैंस उनके लुक्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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Published at : 14 Mar 2026 02:13 PM (IST)
Tags :Monalisa Bhojpuri Actress
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प्रेम कुमारJournalist
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