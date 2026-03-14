पूल में रेड बिकिनी पहन मोनालिसा ने दिखाई कातिल अदाएं, तस्वीरों ने इंटनेट पर लगा दी आग

मोनालिसा रेड बिकिनी में पूल में पोज देती नजर आ रही है. उनका ग्लैमरस अंदाज और फिटनेस फैंस को हैरान कर रहा है. तस्वीरों में उनकी अदाएं बहुत सिजलिंग हैं, जिससे सोशल मीडिया पर आग लग गई हैं.