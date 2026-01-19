अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार का मुंबई में हुआ एक्सीडेंट, ऑटो से टकराकर पलटी
Akshay Kumar Car Accident: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की कार मुंबई में एक हादसे का शिकार हो गई. कार में सवार ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की कार मुंबई में एक हादसे का शिकार हो गई है. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. ये हादसा जुहू स्थित थिंक जिम के पास हुआ है. ये अक्षय की एस्कोर्ट कार थी जिसमें एक्टर की सिक्योरिटी सवार रहती है. हालांकि हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है. ऑटो के ड्राइवर को इस हादसे में थोड़ी चोटें आी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया दिया गया है.
View this post on Instagram
दरअसल अक्षय कुमार एक शूटिंग से लौट रहे थे. तभी उनकी मर्सिडीज कार के आगे उनकी सिक्योरिटी वैन चल रही थी, इस गाड़ी को एक अन्य मर्सिडीज ने टक्कर मारी जिससे कार एक ऑटो से जा टकराई और हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में अक्षय की सिक्योरिटी वैन पलट गई. हालांकि फिलहाल किसी और के चोटिल होने की कोई खबर नहीं आई है. बताया जा रहा है जिस ऑटो से टक्कर हुई है उसके चालक को थोड़ी चोटें आई हैं. जिन्हें अस्पताल ले जाने में खुद अक्षय ने मदद की.
ड्राइवर को फिलहाल पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. तो वहीं अक्षय की सिक्योरिटी वाली गाड़ी में भी गाड़ी पलटने की वजह से सिक्योरिटी फंस गई, जिसे निकालने के लिए भी जद्दोजहद की जा रही है. वहीं मौके पर मौजूद भीड़ ने भी सिक्योरिटी को निकालने में पूरी मदद की, जिसका वीडियो भी सामने आया है. मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जांच- पड़ताल कर रही है. पुलिस ने टक्कर करने वाली मर्सिडीज के चालक को भी पकड़ लिया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL