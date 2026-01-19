हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनअक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार का मुंबई में हुआ एक्सीडेंट, ऑटो से टकराकर पलटी

अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार का मुंबई में हुआ एक्सीडेंट, ऑटो से टकराकर पलटी

Akshay Kumar Car Accident: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की कार मुंबई में एक हादसे का शिकार हो गई. कार में सवार ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 19 Jan 2026 11:24 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की कार मुंबई में एक हादसे का शिकार हो गई है. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. ये हादसा जुहू स्थित थिंक जिम के पास हुआ है. ये अक्षय की एस्कोर्ट कार थी जिसमें एक्टर की सिक्योरिटी सवार रहती है. हालांकि हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है. ऑटो के ड्राइवर को इस हादसे में थोड़ी चोटें आी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया दिया गया है.

 
 
 
 
 
दरअसल अक्षय कुमार एक शूटिंग से लौट रहे थे. तभी उनकी मर्सिडीज कार के आगे उनकी सिक्योरिटी वैन चल रही थी, इस गाड़ी को एक अन्य मर्सिडीज ने टक्कर मारी जिससे कार एक ऑटो से जा टकराई और हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में अक्षय की सिक्योरिटी वैन पलट गई. हालांकि फिलहाल किसी और के चोटिल होने की कोई खबर नहीं आई है. बताया जा रहा है जिस ऑटो से टक्कर हुई है उसके चालक को थोड़ी चोटें आई हैं. जिन्हें अस्पताल ले जाने में खुद अक्षय ने मदद की.

ड्राइवर को फिलहाल पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. तो वहीं अक्षय की सिक्योरिटी वाली गाड़ी में भी गाड़ी पलटने की वजह से सिक्योरिटी फंस गई, जिसे निकालने के लिए भी जद्दोजहद की जा रही है. वहीं मौके पर मौजूद भीड़ ने भी सिक्योरिटी को निकालने में पूरी मदद की, जिसका वीडियो भी सामने आया है. मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जांच- पड़ताल कर रही है. पुलिस ने टक्कर करने वाली मर्सिडीज के चालक को भी पकड़ लिया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 19 Jan 2026 10:52 PM (IST)
Akshay Kumar Car Accident Bollywood
