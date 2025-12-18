'इक्कीस' के बाद अब 'तू मेरी मैं तेरा...' की रिलीज डेट भी होगी पोस्टपोन? करण जौहर ने किया खुलासा

करण जौहर ने 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन अटकलों का जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म अपनी पहले से तय डेट पर रिलीज होगी. इसके साथ ही उन्होंने अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' के पोस्टपोन होने की भी खबरों पर चुप्पी तोड़ी है.

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का डायरेक्शन समीर विद्वांस ने किया है. करण जौहर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. यह फिल्म लंबे वक्त से खबरों में थी.

लंबे वक्त से खबरें थी 'धुरंधर' और 'अवतार: फायर एंड ऐश' की ताबतोड़ कमाई की वजह से यह अपने तय डेट पर रिलीज नहीं होगी. करण के अनुसार, कार्तिक की यह फिल्म क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को रिलीज होगी. फिल्म की रिलीज पोस्टपोन नहीं हुई है.

रिलीज हुई फिल्मों के क्लैश पर दिया रिएक्शन

'तू मेरी मैं तेरा...' के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर बात करते हुए करण जौहर ने कहा, 'मुझे धुरंधर की सफलता पर बहुत गर्व है. पूरी टीम को मेरी बधाई. यह एक शानदार फिल्म है. मैंने अवतार के बारे में कुछ अच्छी बातें सुनी हैं, लेकिन मैंने अपनी फिल्म के बारे में भी शानदार बातें सुनी हैं. मुझे पता है कि यह एक फेस्टिव रिलीज है.'

'इक्कीस' के पोस्टपोन होने पर किया रिएक्ट

अगस्त्य नंदा स्टारर फिल्म ‘इक्कीस’ भी 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी. हालांकि मेकर्स ने धुरंधर की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को देखते हुए इसे रिलीज डेट को बदल दिया. अब यह 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. इक्कीस के पोस्टपोन पर करण ने यह भी कहा कि वह फिल्म इक्कीस देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

करण ने बताया कि यह फिल्म उनके लिए निजी तौर पर भी खास है, क्योंकि धर्मेंद्र के लिए उनके मन में हमेशा सम्मान और आदर रहा है. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है और उन्हें एक बार आखिरी बार पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए इमोशनल एक्सपीरियंस होगा. आपको बता दें कि 'इक्कीस' दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इसमें उन्होंने अगस्त्य नंदा के किरदार के पिता का रोल निभाया है.