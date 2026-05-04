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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल में 40 सीटों पर नहीं आए रुझान, फिर भी BJP ने पार किया बहुमत का आंकड़ा, TMC  को कितनी सीटें? 

बंगाल में 40 सीटों पर नहीं आए रुझान, फिर भी BJP ने पार किया बहुमत का आंकड़ा, TMC  को कितनी सीटें? 

West Bengal Election Results: चुनाव आयोग की तरफ से जारी 12 बजे तक की रुझानों की बात करें तो अभी तक 264 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 169 सीटों पर आगे चल रही है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 04 May 2026 12:27 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. चुनाव आयोग की ओर से अब तक 253 सीटों के रुझान सामने आए हैं, अब तक करीब 40 सीटों का ट्रेंड बाकी है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है.

चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी 167 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 147 ही है. वहीं टीएमसी 82 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा यानी BGPM एक सीट पर, हुमायूं कबीर की पार्टी एक सीट पर, सीपीआईएम एक सीट पर और एआईएसएफ भी एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है. हालांकि अभी कुछ सीटों के नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन मौजूदा रुझान साफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है.

दोपहर 12 बजे तक के आंकड़ें

चुनाव आयोग की तरफ से जारी 12 बजे तक की रुझानों की बात करें तो अभी तक 264 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 169 सीटों पर आगे चल रही है. TMC 91 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं अन्य को मिलाकर 4 सीटों पर आगे हैं. हालांकि, अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जाएगी. बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मिलाकर 2 चरणों में मतदान हुए थे. बीजेपी के बंपर बढ़त को देखते हुए कोलकता में सुवेन्द्र अधिकारी ने कहा कि रुझानों में बीजेपी को मिल रही बढ़त पर कहा कि सारे हिन्दू एक हो गए हैं. नरेंद्र मोदी के साथ हैं. बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलेगा.

ये भी पढ़ें: Election Result 2026 Winners LIVE: ममता बनर्जी, हुमायूं कबीर समेत अन्य नेताओं का क्या हाल, पढ़िए फुल विनर लिस्ट

ये भी पढ़ें: West Bengal Election Result 2026 Live: बंगाल में बीजेपी की आंधी, 170 से अधिक सीटों पर आगे, 15 साल बाद TMC के हार के संकेत 

Published at : 04 May 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Election Breaking News Abp News West Bengal Election 2026 WB Election 2026
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