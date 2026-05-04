पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. चुनाव आयोग की ओर से अब तक 253 सीटों के रुझान सामने आए हैं, अब तक करीब 40 सीटों का ट्रेंड बाकी है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है.

चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी 167 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 147 ही है. वहीं टीएमसी 82 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा यानी BGPM एक सीट पर, हुमायूं कबीर की पार्टी एक सीट पर, सीपीआईएम एक सीट पर और एआईएसएफ भी एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है. हालांकि अभी कुछ सीटों के नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन मौजूदा रुझान साफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है.

दोपहर 12 बजे तक के आंकड़ें

चुनाव आयोग की तरफ से जारी 12 बजे तक की रुझानों की बात करें तो अभी तक 264 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 169 सीटों पर आगे चल रही है. TMC 91 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं अन्य को मिलाकर 4 सीटों पर आगे हैं. हालांकि, अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जाएगी. बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मिलाकर 2 चरणों में मतदान हुए थे. बीजेपी के बंपर बढ़त को देखते हुए कोलकता में सुवेन्द्र अधिकारी ने कहा कि रुझानों में बीजेपी को मिल रही बढ़त पर कहा कि सारे हिन्दू एक हो गए हैं. नरेंद्र मोदी के साथ हैं. बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलेगा.

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