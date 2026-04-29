बंगाल में 11 बजे तक धुआंधार वोटिंग, इस जिले ने तोड़े रिकॉर्ड, ममता की भवानीपुर सीट पर क्या हाल?

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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक धुआंधार वोटिंग, इस जिले ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर क्या हाल?

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक धुआंधार वोटिंग, इस जिले ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर क्या हाल?

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल की इन सीटों पर 9 बजे तक 18.39% वोटिंग हुई थी. जिसमें सबसे ज्यादा पूर्ब बर्धमान में 20.86% मतदान हो चुका था. वहीं सबसे कम वोटिंग कोलकाता साउथ में हुई थी.

By : ऋषि कांत | Updated at : 29 Apr 2026 12:38 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के आठ जिलों की 142 सीटों पर मतदान जारी है. बंगाल के दूसरे चरण में 11 बजे तक बंपर वोटिंग हुई है. चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, सिर्फ चार घंटों में 39.97 फीसदी मतदान हुआ है. वहीं सबसे ज्यादा पूर्ब बर्धमान जिले में हुई है. यहां 11 बजे तक 44.50 फीसदी लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है. अगर बात करें ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर तो यहां 37.27 फीसदी ही वोटिंग हुई है, जोकि औसत वोटिंग से कम है. 

किस जिले में कितनी वोटिंग?

हुगली- 43.12%
हावड़ा- 39.45%
कोलकाता उत्तर- 38.39%
कोलकाता दक्षिण- 36.78%
नादिया- 40.34%
उत्तर 24 परगना- 38.43%
पूर्ब बर्धमान- 44.50%
दक्षिण 24 परगना- 37.92%

ये भी पढ़ें- बंगाल की जिस सीट से ममता बनर्जी लड़ रहीं चुनाव, वहां शुरुआती घंटों में हुआ खेल, जानें कितने पड़े वोट 

9 बजे तक कितनी हुई थी वोटिंग?

बंगाल की इन सीटों पर 9 बजे तक 18.39 फीसदी वोटिंग हुई थी. जिसमें सबसे ज्यादा पूर्ब बर्धमान में 20.86 फीसदी मतदान हो चुका था. वहीं सबसे कम वोटिंग कोलकाता साउथ में 16.81 फीसदी हुआ था. ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट कोलकाता साउथ जिले में ही पड़ती है. यहां से बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी हैं. शुभेंदु वही नेता हैं, जिन्होंने 2021 के चुनावों में बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से चुनाव हराया था. अब वो नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीटों से ताल ठोक रहे हैं.  

ममता बनर्जी ने लगाया केंद्र पर आरोप

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बाहर से आए पुलिस पर्यवेक्षक बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे सारे पोस्टर हटा दिए गए हैं. क्या चुनाव इसी तरह होते हैं? वोट मतदाता डालेंगे, पुलिस या सुरक्षा बल नहीं. कुछ नए लोगों को हाल ही में लाया गया है और वो मनमानी कर रहे हैं. वह आतंकवाद फैला रहे हैं.

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शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर लगाया आरोप 

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फाल्टा में एक मतदान केंद्र पर बीजेपी के चुनाव चिह्न पर टेप लगाया गया था. उन्होंने कहा, 'हम भी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और जो आवश्यक होगा वह करेंगे. चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है. अगर यह इसी तरह चलता रहा तो जो आवश्यक होगा वह किया जाएगा.'

उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव जी ने मुझे सुबह 9 बजे फोन किया था. मैंने उन्हें स्थिति से अवगत कराया. अभी कुछ मिनट पहले ही गृह मंत्री, मेरे नेता अमित शाह जी ने मुझे फोन किया. मैंने उन्हें फाल्टा घटना के बारे में बताया. यह टीएमसी की रणनीति है. हम कार्रवाई कर रहे हैं. अभी तक कुछ नहीं हुआ है. 35 प्रतिशत मतदान हो चुका है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है.

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 29 Apr 2026 12:01 PM (IST)
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