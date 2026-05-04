TMC ने मानी हार, ममता बनर्जी की करीब सायोनी घोष का पहला रिएक्शन, कहा- जमीन पर ही बने रहेंगे

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है. अभी तक के रुझानों की मानें तो बीजेपी 198 सीटों और टीएमसी करीब 90 सीटों पर आगे है. इस बीच टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी की करीबी कही जाने वाली सायोनी घोष के बयान ने साफ कर दिया कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है. एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि हम जमीन पर मौजूद हैं और जमीन पर ही बने रहेंगे. टीएमसी सांसद ने लिखा, 'ECI के अंतिम अपलोड का इंतजार है. जॉय बांग्ला.'

ममता बनर्जी की करीब सायोनी घोष का पहला रिएक्शन

इस पूरे चुनाव प्रचार में सायोनी घोष ममता बनर्जी के बाद बड़ा चेहरा थीं. वह खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर थीं और दोनों ही नेता को बाहरी बता रही थीं. कोलकाता में वोटिंग करने के बाद उन्होंने कहा था कि सफेद साड़ी और चप्पल में ममता बनर्जी बंगाल की जनता के साथ है और जनता भी ममता दीदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के हाथों उनके हाथ से जमीन खिसक चुकी है, ममता बनर्जी लड़ेंगी और जीतेंगी.

हालांकि सायोनी घोष की भविष्यवाणी गलत साबित हुई और बीजेपी करीब 200 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है. यह आंकड़ा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जिन मुस्लिम वोटों को टीएमसी अपना मजबूत आधार मानती रही है, उसमें अब दरार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. कई मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है.

कहां हुआ ममता बनर्जी की पार्टी का नुकसान?

इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. टीएमसी को पहले से आशंका थी कि एसआईआर के चलते मुस्लिम वोटों में कटौती से नुकसान हो सकता है. वहीं इस चुनाव में हिंदू मतदाताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी भी बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है. कुछ सीटों पर कांग्रेस की मौजूदगी ने भी टीएमसी के वोट बैंक को प्रभावित किया है.

पश्चिम बंगाल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बढ़त के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. कोलकाता में बीजेपी कार्यालय के बाहर 'कमला भोग' व 'झाल मुड़ी' जैसी मिठाइयां बांटी गईं. इसके साथ ही, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए.

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