हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीरिजल्ट टैली LIVEआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026TMC ने मानी हार, ममता बनर्जी की करीब सायोनी घोष का पहला रिएक्शन, कहा- जमीन पर ही बने रहेंगे

TMC ने मानी हार, ममता बनर्जी की करीब सायोनी घोष का पहला रिएक्शन, कहा- जमीन पर ही बने रहेंगे

West Bengal Assembly Election Results 2026: बीजेपी पश्चिम बंगाल में बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रही है. टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने कहा कि हम जमीन पर मौजूद हैं और जमीन पर ही बने रहेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 04 May 2026 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है. अभी तक के रुझानों की मानें तो बीजेपी 198 सीटों और टीएमसी करीब 90 सीटों पर आगे है. इस बीच टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी की करीबी कही जाने वाली सायोनी घोष के बयान ने साफ कर दिया कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है. एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि हम जमीन पर मौजूद हैं और जमीन पर ही बने रहेंगे. टीएमसी सांसद ने लिखा, 'ECI के अंतिम अपलोड का इंतजार है. जॉय बांग्ला.'

ममता बनर्जी की करीब सायोनी घोष का पहला रिएक्शन

इस पूरे चुनाव प्रचार में सायोनी घोष ममता बनर्जी के बाद बड़ा चेहरा थीं. वह खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर थीं और दोनों ही नेता को बाहरी बता रही थीं. कोलकाता में वोटिंग करने के बाद उन्होंने कहा था कि सफेद साड़ी और चप्पल में ममता बनर्जी बंगाल की जनता के साथ है और जनता भी ममता दीदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के हाथों उनके हाथ से जमीन खिसक चुकी है, ममता बनर्जी लड़ेंगी और जीतेंगी.

हालांकि सायोनी घोष की भविष्यवाणी गलत साबित हुई और बीजेपी करीब 200 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है. यह आंकड़ा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जिन मुस्लिम वोटों को टीएमसी अपना मजबूत आधार मानती रही है, उसमें अब दरार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. कई मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है.

कहां हुआ ममता बनर्जी की पार्टी का नुकसान?

इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. टीएमसी को पहले से आशंका थी कि एसआईआर के चलते मुस्लिम वोटों में कटौती से नुकसान हो सकता है. वहीं इस चुनाव में हिंदू मतदाताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी भी बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है. कुछ सीटों पर कांग्रेस की मौजूदगी ने भी टीएमसी के वोट बैंक को प्रभावित किया है.

पश्चिम बंगाल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बढ़त के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. कोलकाता में बीजेपी कार्यालय के बाहर 'कमला भोग' व 'झाल मुड़ी' जैसी मिठाइयां बांटी गईं. इसके साथ ही, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए.

ये भी पढ़ें : 'मैंने पहले ही बोला था...', बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर, ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन

Published at : 04 May 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Saayoni Ghosh MAMATA BANERJEE West Bengal Election 2026 West Bengal Election Results 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Bypolls Result 2026: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में BJP का दबदबा, बारामती में सुनीत्रा पवार की रिकॉर्ड जीत, त्रिपुरा-नागालैंड में भी 'कमल' खिला
Bypolls Result 2026: उपचुनावों में भी BJP का गदर! गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में एकतरफा जीत, बारामती से सुनेत्रा पवार आगे
चुनाव 2026
TMC ने मानी हार, ममता बनर्जी की करीब सायोनी घोष का पहला रिएक्शन, कहा- जमीन पर ही बने रहेंगे
TMC ने मानी हार, ममता बनर्जी की करीब सायोनी घोष का पहला रिएक्शन, कहा- जमीन पर ही बने रहेंगे
चुनाव 2026
Bengal Election Result 2026 Live: भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर रुकी काउंटिंग, सेंटर के अंदर मौजूद ममता-शुभेंदू, थोड़ी देर में राज्यपाल से मिल सकती हैं बंगाल सीएम
Live: भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर रुकी काउंटिंग, सेंटर के अंदर मौजूद ममता-शुभेंदू, थोड़ी देर में राज्यपाल से मिल सकती हैं बंगाल सीएम
चुनाव 2026
Assam Election Result 2026 Live: असम में फिर ‘हिमंत बिस्वा सरमा राज’! रुझानों में BJP तीन-चौथाई के पार
Live: असम में फिर ‘हिमंता राज’! रुझानों में बीजेपी तीन-चौथाई के पार
Advertisement

वीडियोज

Bengal Result | Bengal Election Result : BJP की TMC को बर्दाश्त नहीं..! | BJP vs TMC | Breaking News
West Bengal Result: काउंटिंग के बीच कई शहरों में हंगामा | TMC Vs BJP | Mamata Banerjee
West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result 2026: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata Banerjee | LIVE Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जनरल नॉलेज
Thalapathy Vijay Real Name: क्या है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का असली नाम, जानें किस धर्म को मानते हैं वह?
क्या है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का असली नाम, जानें किस धर्म को मानते हैं वह?
पंजाब
पश्चिम बंगाल में जीत की ओर बढ़ रही BJP ने बढ़ाई भगवंत मान की मुश्किल! पंजाब पर किया बड़ा दावा
पश्चिम बंगाल में जीत की ओर बढ़ रही BJP ने बढ़ाई भगवंत मान की मुश्किल! पंजाब पर किया बड़ा दावा
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
बिहार
बंगाल में BJP की आंधी में उड़ी TMC, जीतन राम मांझी ने किसे दिया क्रेडिट? 2 नेताओं का लिया नाम
बंगाल में BJP की आंधी में उड़ी TMC, जीतन राम मांझी ने किसे दिया क्रेडिट? 2 नेताओं का लिया नाम
आईपीएल 2026
राजस्थान रॉयल्स का असली मालिक कौन? छिड़ गई कानूनी जंग, IPL 2026 के बीच खड़ा हुआ विवाद
राजस्थान रॉयल्स का असली मालिक कौन? छिड़ गई कानूनी जंग, IPL 2026 के बीच खड़ा हुआ विवाद
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
एग्रीकल्चर
PM Kisan 23rd installment: किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे
किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget