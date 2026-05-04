(Source: ECI/ABP News)
'मैंने पहले ही बोला था...', बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर, ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन
West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है. इस बीच ममता बनर्जी ने दावा किया है कि जहां टीएमसी जीत रही है, वहां काउंटिंग धीरे हो रही है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आना शुरू हो गए हैं. भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है. चुनाव आयोग के आधिकारिक डेटा के मुताबिक बीजेपी ने दोपहर 1.50 बजे तक 194 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली थी. इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन सामने आया है. ममता ने दावा किया है कि जहां तृणमूल कांग्रेस की जीत हो रही है, वहां मतगणना धीरे की जा रही है. उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं.
ममता बनर्जी ने भाजपा की रुझानों में जीत के बाद कहा, 'मैंने पहले ही बोला था कि जब तक आखिरी वोट काउंट न हो जाए तब तक डटे रहेंगे. हमारा वोट शेयर का आखिरी राउंड के तक पता चलेगा. हम लोग जीतेंगे. ये लोग केंद्रीय बल के द्वारा हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं. जहां हम जीत रहे हैं, वहां वोट गणना धीमे हो रही है, लेकिन हम ही जीतेंगे. मैंने कल भी कहा था, कार्यकर्ता जमीन पर डटे रहें.'
बंगाल चुनाव में भाजपा का दबदबा
रुझानों में भाजपा प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है. वह 194 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि तृणमूल कांग्रेस 92 सीटों पर आगे चल रही है. भाजपा मेखलीगंज, माथाभांगा, कूचबिहार उत्तर, कूचबिहार दक्षिण, सीतलकुची, सिताई, दिनहाटा, नाटाबाड़ी, तुफानगंज, कुमारग्राम, कालचीनी, अलीपुरद्वार, फालाकाटा, मदारीहाट, धुपगुड़ी, मयनागुड़ी, जलपाईगुड़ी और राजगंज सीट पर आगे चल रही है.
জরুরি বার্তা pic.twitter.com/Uc82oihwEL— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 4, 2026
ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर का क्या है हाल
ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर की बात करें तो शुरुआती रुझानों में भाजपा ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन दोपहर 1.50 बजे तक भाजपा काफी ज्यादा पिछड़ गई. ममता को खबर लिखने तक 38328 वोट मिले, जबकि भाजपा के सुवेंदु अधिकारी को 24486 वोट मिले. वे ममता से 13842 से पीछे चल रहे हैं.
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