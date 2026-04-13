Assembly election 2026: जैसे-जैसे तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम 4 बजे तमिलनाडु भाजपा कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे. यह संवाद 'मेरा पोलिंग बूथ, सशक्त पोलिंग बूथ परामर्श' कार्यक्रम के तहत होगा, जिसका मकसद जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना और संगठन को और मजबूत करना है.

नमो एप के जरिए होगी वर्चुअल मीटिंग

यह बातचीत 'नमो' ऐप के जरिए होगी, जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन कर शामिल हो सकेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, तमिलनाडु में भाजपा के करीब पांच लाख बूथ समिति सदस्य हैं, जिन्हें इस संवाद में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने संदेश में तमिलनाडु भाजपा कार्यकर्ताओं की सराहना की. उन्होंने कहा कि राज्य के कार्यकर्ताओं ने डीएमके सरकार की कमजोरियों को उजागर किया है और साथ ही एनडीए के विकास विजन को मजबूती से सामने रखा है.

इस कार्यक्रम को चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में एक अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर तालमेल बढ़ाना और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करना है.

इधर, राज्य के अन्य प्रमुख नेता भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और एआईएडीएमके के महासचिव के. पलानीस्वामी लगातार अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं.

तमिलनाडु में पीएम करेंगे दो दिवसीय दौरा

वहीं, एआईएडीएमके-भाजपा गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस सप्ताह तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर भी जाएंगे. इस दौरान वह 15 अप्रैल को नागरकोइल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और 18 अप्रैल को कोयंबटूर में एक और अहम रैली करेंगे. कोयंबटूर की रैली में कोंगु क्षेत्र के कई प्रमुख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसे राज्य की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

इसके अलावा, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को गंधर्वकोट्टई में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. साथ ही, वह तंजावुर में बूथ समिति की कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लेकर कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति बताएंगे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी जल्द तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने की संभावना है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा, कई केंद्रीय मंत्री भी आने वाले दिनों में राज्य का दौरा कर एनडीए गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे.